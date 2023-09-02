Северная Корея запустила крылатые ракеты в 4 часа утра.
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря. Запуск ракет произошел в субботу, 2 сентября.
Об этом информируетYonhap.
Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что Северная Корея запустила крылатые ракеты в 4 часа утра.
"Укрепляя наш мониторинг и бдительность, наши вооруженные силы поддерживают полную готовность к тесному сотрудничеству с Соединенными Штатами", — говорится в сообщении комитета начальников штабов.
Напомним, ранее сообщалось, что в Северной Корее вблизи ядерного полигона произошло два землетрясения.
Кроме того, ранее мы информировали, что Северная Корея планирует отправить России оружие и боеприпасы для войны.
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