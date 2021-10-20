КНДР заявила об успешном запуске баллистической ракеты с подводной лодки

КНДР заявила об успешном запуске баллистической ракеты с подводной лодки

Ким Чен Ын лично не наблюдал за испытаниями.

Корейская Народно-Демократическая Республика в среду, 20 октября, подтвердила запуск баллистической ракеты с подводной лодки в сторону Японского моря.

Об этом со ссылкой на Корейское центральное информационное агентство (KCNA) сообщает Yonhap.

В Академии оборонных наук КНДР заявили, что испытания прошли успешно.

"Новый тип баллистической ракеты, предназначенной для подводных лодок, со многими передовыми технологиями наведения (...) сделает значительный вклад в развитие оборонных технологий страны и совершенствование подводного флота", - высказались в ведомстве.

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В издании отмечают, что северокорейский лидер Ким Чен Ын лично не наблюдал за испытаниями.

Как сообщалось, во вторник, 19 октября, КНДР выпустила по меньшей мере две баллистические ракеты в сторону Японского моря, о чем заявил премьер-министр Японии Кисида Фумио. Японское правительство выразило КНДР протест в связи с инцидентом.

Запуск состоялся недалеко от города Синпхо в провинции Хамгён-Намдо, расположенного на побережье Японского моря.

В прошлом месяце Северная Корея заявила, что успешно испытала новую гиперзвуковую ракету.

Как сообщалось, Корейская Народно-Демократическая Республика 4 октября впервые за 55 дней возобновила линии связи с Южной Кореей.

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