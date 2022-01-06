КНДР заявила об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты: подробности

После запуска ракета "точно поразила цель на расстоянии 700 км".

В Корейской Народно-Демократической Республике в среду, 5 января, успешно провели первые в этом году испытания гиперзвуковой ракеты.

Об этом со ссылкой на заявление Корейского центрального информагентства (KCNA) от 6 января сообщает Yonhap.

Отмечается, что после запуска ракета "совершила боковой маневр на 120 км" и "точно поразила цель, установленную на расстоянии 700 км". Проверку также прошла "система ампулы с ракетным горючим", которую опробовали "в зимних погодных условиях".

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За процессом наблюдали высшие представители оборонной индустрии страны. В то же время, северокорейский лидер Ким Чен Ын при запуске не присутствовал.

В издании отметили, что испытания "подтвердили управляемость и устойчивость ракеты на этапе активного полета и оценили эффективность новой техники бокового движения, применяемой к отдельной боевой части".

"Центральный комитет партии выразил большое удовлетворение результатам испытаний и пусков и прислал восторженные поздравления в профильное научно-исследовательское управление оборонной промышленности", — подчеркнули в информагентстве КНДР.

Напомним, что 5 января Пхеньян выпустил нераспознанный снаряд в сторону Японского моря. По версии береговой охраны Японии, речь идет о баллистической ракете, запрещенной резолюцией Совета Безопасности ООН.

В конце прошлого месяца в КНДР пообещали "энергично ускорять разработку и производство мощного боевого оборудования, отвечающего современным методам ведения войны".

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