Книга рекордов Гиннеса назвала самого старого человека в мире: что о нем известно

Уроженка США Мария Браньяс Морера стала самым старым человеком в мире по версии Книги рекордов Гиннеса.

Об этом пишет CNN.

Мария родилась 4 марта 1907 года в американском городе Сан-Франциско. Это произошло менее чем через четыре года после того, как братья Райта совершили первый в истории полет, и за два года до начала строительства "Титаника".

Во время Первой мировой войны ее семья вернулась в Барселону. Отец Мореры скончался от туберкулеза.

Последние 22 года Морера находилась в доме престарелых в испанской Каталонии.

В мае 2020 года она заболела коронавирусом, но впоследствии поправилась. У женщины трое детей, 11 внуков и 13 правнуков. Хотя до ее 116-го дня рождения остались считанные недели, Мария до сих пор ведет Twitter. Общаться с тысячами подписчиков ей помогает дочь.

Напомним, 17 января 2023 года умерла французская монахиня сестра Андре (Люсиль Рандон), известная тем, что прожила 118 лет. До своего 119-летия она не дожила меньше месяца. В 2022 году после смерти японки Кани Танаки, умершей в возрасте 119 лет, она была признана самой старой жительницей планеты.

В Кении в возрасте 99 лет скончалась Присцилла Ситиене, считавшаяся старейшей ученицей начальной школы в мире.

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