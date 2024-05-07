КНР вложила сумасшедшие средства и теперь их теряет: заинтересован ли Китай в войне России против Украины

Китаю безразлично, как закончится война и кто в ней победит.

Китай не заинтересован в войне, которую Россия развязала против Украины. Это мешает КНР проводить свою глобальную экономическую экспансию.

Об этом в эфире "Эспрессо" рассказал чрезвычайный и полномочный посол Украины в КНР (1999-2001 гг.), сопредседатель украинско-китайского делового совета Игорь Литвин.

По его словам, Китай не заинтересован в войне России против Украины из-за того, что она мешает проводить глобальную экономическую экспансию.

"Китай вложил сумасшедшие средства в реализацию проекта от 2013 года "Один пояс, один путь". Пока все это останавливается, логистические цепочки разрываются и не действуют. Производственные мощности становятся на паузу, а китайцам это невыгодно", — подчеркнул Игорь Литвин.

Он также добавил, что Китаю безразлично, как закончится война и кто в ней победит.

“Это будут те территории, которые сейчас Москва рассматривает как реальность, мол, это наше. Будет ли это вывод войск РФ с территории Украины, то есть Китая безразлично. Главное, чтобы война прекратилась. Поэтому китайцы и говорят, что Китай – глобальный игрок, который выступает с глобальной миротворческой миссией и он хочет начала переговоров. Но условия для этих переговоров не дают, в их плане ничего не говорится о выводе войск РФ из Украины”, — подчеркнул Литвин.

Напомним, что Си Цзиньпин пообещал "никогда не забыть" бомбардировки НАТО посольства Китая в Белграде.

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