Кнут и пряник для Трампа: как европейцы готовятся к саммитам G7 и НАТО, и что получит Украина

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На следующей неделе, 15-17 июня, Франция будет принимать саммит G7 на альпийском курорте Эвиан-ле-Бен на берегу Женевского озера. Елисейский дворец почти уверен, что Трамп примет в нем участие, несмотря на продолжающуюся войну с Ираном. Чтобы немного задобрить Трампа, Макрон готовит ужин на двоих в Версальском дворце, зная, как президент США любит помпезность, позолоченные интерьеры (а в украшении дворца более одной тонны золота) и пышные приемы.

Таким образом Макрон пытается предотвратить худший сценарий — что Трамп громко хлопнет дверью, если приедет на саммит «семерки», из-за обиды на отказ партнеров помочь США разблокировать Ормузский пролив и «сбить» мировые цены на нефть. Ведь в прошлом году на саммите G7 в Канаде именно так и случилось. Есть и другое потенциально опасное поле для конфликта — это участие Владимира Зеленского. Украинского президента пригласил лично Эммануэль Макрон.

Вместе с британским премьером Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем, в воскресенье, 7 июня, в формате E3 в Лондоне они уже сверили часы перед саммитами G7 и НАТО в Анкаре в начале июля, а также встречей Коалиции желающих во время празднований по случаю Дня взятия Бастилии. В частности, лидеры Украины, Британии, Франции и Германии обозначили пять условий для длительного и справедливого мира. Ведь в открытом письме Путину (на которое тот обиделся, в частности из-за апелляции к его возрасту) Зеленский подчеркивал, как на Аляске главе Кремля «пообещали решение каких-то вещей, касающихся Украины и Европы».

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Как же европейцы будут убеждать Трампа? Применят ли они рычаги давления в обмен на дальнейшую поддержку Украины со стороны США? Читайте в материале ТСН.ua.

Бои в клетках: День рождения Трампа

Макрону уже пришлось пойти на уступку Трампу и перенести начало саммита G7 с 14 по 15 июня. Все из-за боев на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), запланированного как раз на 14 июня — 80-летие президента США. Он пройдет прямо на лужайке Белого дома. Американские СМИ пишут, что строительство трибун и бойцовской клетки — спортивной арены с октагоном — уже почти завершено. Однако в США на этот счет много скандалов. В частности, в федеральном иске по отмене боев отмечается, что Трамп имеет инвестиции в материнскую компанию UFC. Так что не сложно догадаться, кто является одним из крупнейших выгодоприобретателей этого чемпионата.

Официально турнир называется UFC Freedom 250, посвященный еще и 250-летию независимости США, которое будут отмечать 4 июля. Вообще в планах Трампа было также завершить строительство нового бального зала в восточном крыле Белого дома, где были полностью снесены офисы первой леди. Администрация Трампа заявляла, что здание было уже старым, а строительство нового бального зала оценивало в $400 млн, которое должны были покрыть частные доноры. Однако недавно на Капитолийском холме разгорелся настоящий скандал, причем даже в рядах республиканцев, когда администрация Трампа подала в Конгресс запрос на выделение $1 млрд налогоплательщиков на достройку отклонившего Сенат бального зала.

Теперь понятно, почему Макрон решил устроить Трампу прием и пышный ужин в Версальском дворце. Во время официального визита Трампа в Париж в 2017 году на День взятия Бастилии Макрон пригласил его и первую леди Меланию поужинать в ресторане на Эйфелевой башне. Европейские СМИ напоминают, что тогда Трамп был так поражен торжествами в Париже, а он был почетным гостем на параде на Елисейских полях, что захотел провести свой парад в Вашингтоне, который и запланирован, хоть и в ограниченном формате, 4 июля на 250-летие независимости США.

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По информации Bloomberg, на саммите G7 Франция, Британия, Германия и другие представят план по разминированию Ормузского пролива после заключения мирного соглашения между США и Ираном. Это главный вопрос повестки дня встречи «семерки». Европейские правительства надеются, что это несколько снизит градус напряжения между США и Европой после неоднократных нареканий администрации Трампа на нежелание союзников присоединиться к войне против Ирана и разблокированию Ормузского пролива. Однако постоянные удары Ирана и Израиля подвергают сомнению достижение любого соглашения. К тому же госсекретарь Марко Рубио в конце мая уже отклонил эту инициативу европейцев как недостаточную, настаивая на «плане Б».

«Лесть эффективна лишь как часть динамики власти. Или если есть немедленная выгода для США или семьи Трампов. И это то, что мы не можем сделать. Мы не можем дать Трампу замок во Франции», — цитирует Politico неназванного европейского чиновника об ожиданиях от саммита G7.

Письмо дьяволу: прислушается ли Трамп к европейцам

Все же европейцы знают, как тонко подколоть Трампа, учитывая не самое лучшее политическое положение действующей американской администрации на фоне войны на Ближнем Востоке, которую она не может ни выиграть, ни завершить. Напомним, как во время визита в США в апреле этого года британский король Чарльз ІІІ пошутил над американским президентом, ответив на его упрек, что если бы не США, европейские страны разговаривали бы на немецком.

«Смею сказать, что если бы не мы, вы бы разговаривали на французском. Для меня особое удовольствие снова оказаться в этом замечательном здании, сердце вашей демократии. По этому случаю не могу не отметить изменения, произошедшие в восточном крыле. Мне жаль это говорить, но мы, британцы, конечно, сделали собственную попытку реконструкции Белого дома в 1814 году», — сказал король Чарльз III, намекая, как тогда британцы сожгли резиденцию американских президентов и Капитолий.

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Для операций на Ближнем Востоке американские военные используют европейские авиабазы. К тому же ЕС имеет торговые рычаги влияния на США. В настоящее время Брюссель продлил действие торгового соглашения, которого Америка и Союз достигли летом 2025 года. Тем не менее, Еврокомиссия оставляет за собой право пересмотреть условия американского экспорта, если его объемы будут угрожать производителям ЕС. В том числе и этот рычаг, наряду с идеей генсека НАТО Марка Рютте о возможности увеличения закупок европейскими странами американского оружия как важной части саммита Альянса в Анкаре, мог бы стать важным аргументом по дальнейшей поддержке Украины со стороны США.

В своей статье президент американского Совета по международным отношениям (CFR) Майкл Фроман напоминает, что война на Ближнем Востоке существенно истощила американские запасы оружия, особенно ракет-перехватчиков к системам ПВО Patriot. ТСН.ua уже писал, что на пополнение складов Пентагона — производства нового оружия — может уйти несколько лет. Украина же критически зависит от поставок ракет-перехватчиков в Patriot из США, оплачиваемых европейскими странами.

«США, которые производят только 60-65 перехватчиков в месяц и потратили почти половину своих запасов за семь недель войны с Ираном, больше не поставляют эти боеприпасы Украине. Вместо этого новые поставки зависят от того, закупят ли европейские союзники их от имени Киева. Больше всего такой заказ на сумму $3,7 млрд, профинансированный Германией, подписанный в апреле, начнется не раньше 2028 года. Способность Европы увеличить производство перехватчиков SAMP/T также под вопросом», — отмечает Майкл Фроман.

Особенно остро этот вопрос стал сейчас, когда Россия терроризирует Киев и другие украинские города массированными ракетными и дроновыми атаками, и почти наверняка возобновит удары по украинской энергетической инфраструктуре этой зимой. Поэтому обо всем этом европейцы будут говорить с Трампом на саммитах G7 и НАТО. Во время встречи в Лондоне в формате E3 в воскресенье, 7 июня лидеры Украины, Британии, Франции и Германии назвали пять условий для справедливого и длительного мира:

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прекращение боевых действий;

текущая линия фронта — отправная точка для переговоров;

Украина должна получить надежные и юридически обязывающие гарантии безопасности;

российские активы будут оставаться замороженными;

защита европейских интересов в сфере безопасности должна быть обеспечена.

«Я не хочу ни соглашаться, ни отрицать Трампу, потому что у него свои отношения с Путиным. Но я всегда говорил, что нельзя доверять Путину и России. Всему этому кругу людей. Я всегда говорил президенту Трампу, что Путин лжет. Он играет в игры с Трампом, Белым домом и американским обществом», — отметил Владимир Зеленский в интервью The Guardian.

Дата публикации 08:55, 06.06.26 Количество просмотров 58 Путин прочел письмо Зеленского дважды! «Русская сторона снова выбирает войну. Слабый ответ!»

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