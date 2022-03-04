Князь Монако Альбер II выразил солидарность с украинским народом и поддержал санкции против России

Князь Монако Альбер II выразил солидарность с Украиной в публичном заявлении.
Князь Монако Альбер II выступил с публичным заявлением, в котором осудил вторжение России в Украину, выразил солидарность с украинским народов и поддержал призывы к немедленному прекращению огня.
"Княжество безотлагательно приняло и внедрило процедуры замораживания средств и экономических санкций, идентичные тем, которые приняты большинством европейских государств", - говорится в заявлении Княжеского дворца.
Дворец не уточняет, чьи активы будут заморожены. Эта новость особенно важна, учитывая, что Монако является домом для многих богатых российских олигархов, пишет Hello!
В заявлении принца Альбера добавлено, что "Монако поддерживает украинское население и призывает к соблюдению гуманитарного права. Княжество готово оказать помощь гуманитарным работникам, которые храбро работают на местах".
Напомним, королева Елизавета II сделала щедрое пожертвование на помощь Украине.
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