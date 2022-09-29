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Ко мне приезжали посланники: Папа Римский рассказал детали своего участия в освобождении защитников "Азовстали"

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Ко мне приезжали посланники: Папа Римский рассказал детали своего участия в освобождении защитников "Азовстали"

Фото: Facebook/Министерство внутренних дел Украины

Папа Римский Франциск посодействовал возвращению военнопленных защитников "Азовстали".

Папа Римский Франциск рассказал, что он участвовал в крупнейшем обмене пленнике между Украиной и РФ, во время которого удалось освободить более 200 защитников Мариуполя.

О понтифике рассказал во время его недавнего визита в Казахстан, пишет La Civilta Cattolica.

"Ко мне приезжали некоторые украинские посланники... Также прибыл военный начальник, ответственный за обмен пленными, опять же с религиозным советником президента Зеленского. В этот раз мне принесли список из более чем 300 заключенных. Они просили меня сделать что-то, чтобы совершить обмен .Я сразу же позвонил российскому послу, чтобы узнать, можно ли что-то сделать, можно ли ускорить обмен пленными", — сообщил Папа Римский.

Напомним, что более 200 украинских героев обменяли на кума Путина Виктора Медведчука, а командиров "Азовстали" – на 55 оккупантов.

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