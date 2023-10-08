Коалиция Шольца потерпела поражение на региональных выборах в Германии: результаты экзитпола

В Баварии и Гессене большинство могут сформировать консервативные партии.

В воскресенье, 8 октября, левоцентристская коалиция действующего канцлера Германии Олафа Шольца потерпела тяжелое поражение в двух землях – Баварии на юге страны и в Гессене на западе. В то же время консерваторы получили ощутимую поддержку у избирателей.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные экзитпола, переданные государственным вещателем ARD.

В Гессене консервативные христианские демократы (ХДС) набрали 35,5% голосов, в то время как социал-демократы Шольца получили всего 16% голосов. При этом личный удар испытала министр внутренних дел Нэнси Фейзер, баллотировавшаяся как главный кандидат от СДПГ в этой стране.

В Баварии дочерняя партия ХДС, Христианско-социальный союз (ХСС), получила 37% голосов. Хотя это самый плохой результат с 1950 года, но совместно с популистской партией "Свободные избиратели", которая имеет 14% поддержки, консерваторы и здесь могут сформировать большинство. СДПГ, традиционно слабая в Баварии, набрала всего 8,5% голосов.

Два миноритарных партнера коалиции Шольца, партия "Зеленых" и "Свободные демократы", достигли худших результатов, чем на выборах 2018 года в обеих землях. "Свободные демократы" могут вообще не попасть в парламент Баварии.

Поддержка ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD), часто занимающей пророссийскую позицию, выросла до 16% в Гессене и 15% в Баварии по сравнению с 13,1% и 11,6% в 2018 году.

Напомним, в июне этого года популистская и ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (AfD) впервые победила на местных выборах на востоке Германии.

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