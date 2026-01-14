Коалиция диктаторов разваливается: аналитик объяснил, почему арест Мадуро станет катастрофой для РФ

Президент РФ Владимир Путин и свергнутый диктатор Венесуэлы Николас Мадуро / © ТСН.ua

Геополитическая карта мира меняется не в пользу Москвы. Утрата Венесуэлы как стратегического партнера значительно усложнит финансовое положение России, которая уже ощущает нехватку средств для ведения войны.

Об этом рассказал аналитик по вопросам нацбезопасности и внешней политики Марк Тот в комментарии "24 Каналу".

Удар по «Роснефти» и бюджету войны

Венесуэла годами была «тихой гаванью» для российских энергетических компаний, в том числе «Роснефти». Из-за совместных соглашений Кремль имел возможность пополнять свою экономику в обход многих ограничений.

Теперь эта лавочка закрывается.

«Доходы Кремля от продажи нефти уже упали на 25%. Сложности в сотрудничестве с Венесуэлой и потеря этого партнера еще больше усложняют финансовые возможности России», — отмечает эксперт.

В 2026 году, по словам Тота, война продолжается в двух измерениях: в поле боя и в экономике. И на втором фронте Россия едва держится на плаву.

Эффект домино: кто следующий

У Путина есть серьезные причины для нервотрепки, ведь его «ось сопротивления» Запада сыпется.

Сирия: В 2025 году Россия потеряла влияние на регион после свержения режима Башара аль-Асада. Венесуэла: Арест Мадуро разрушает отлаженную торговлю нефтью и выбивает из игры союзника, которого поддерживали также Китай, Куба и Иран. Иран: В этой стране продолжаются массовые протесты, которые ставят под угрозу стабильность еще одного ключевого поставщика оружия для РФ.

«Это большой плюс для Украины на поле боя… Его глобальная война против Запада начинает разрушаться», — подытожил Марк Тот.

Что делать миру

В то же время, аналитик предостерегает: сама по себе смена власти не гарантирует успеха. Запад должен разработать четкий план, чтобы окончательно вывести Венесуэлу из-под влияния Китая и России.

Пока же блокада и санкции продолжаются, а способность РФ финансировать агрессию против Украины тает вместе с количеством ее друзей-диктаторов.

Напомним, война против Украины продолжается уже столько же, сколько и советская кампания во Второй мировой, однако о любом успехе говорить не приходится. В то же время, США могут сделать 2026 год роковым для Путина , ведь есть несколько факторов, которые могут заставить кремлевского диктатора договариваться о реальном мире.