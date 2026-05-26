- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 289
- Время на прочтение
- 2 мин
Коалиция по закупке снарядов для Украины потеряла половину участников — FT
Чехия теряет союзников в «снарядной инициативе» для Украины.
Президент Чехии Петр Павел заявил, что коалиция по закупке снарядов для Украины лишилась половины участников, но продолжает работу.
Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в интервью Financial Times.
По его словам, количество стран, финансирующих чешскую инициативу по закупке боеприпасов для Украины, сократилось почти вдвое после возвращения Андрея Бабиша на должность премьера Чехии.
Если в прошлом году в проект были вовлечены в 18 государств, то сейчас активное финансовое участие принимают только девять стран.
По словам Павела, инициатива и дальше работает, однако из-за уменьшения количества участников возникли новые трудности.
«Эта инициатива обеспечивала до 50% всех крупнокалиберных боеприпасов для украинцев, поэтому ее непросто чем-то заменить», — подчеркнул президент Чехии.
Что известно о чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины
Чешская программа, начатая в 2024 году при поддержке предыдущего проевропейского правительства. Она позволила организовать поставки Украине более 4 млн. артиллерийских снарядов большого калибра. Ее будущее планируется обсудить на саммите НАТО в Анкаре в июле.
В то же время, Петр Павел не уточнил, какие именно страны прекратили финансирование. По информации западных военных источников, среди оставшихся в инициативе — Германия и отдельные скандинавские государства.
После возвращения к власти Андрей Бабиш не раз критиковал программу. Во время избирательной кампании он обещал не заставлять граждан Чехии оплачивать оружие для Украины и даже угрожал полностью остановить инициативу из-за «недостаточной прозрачности».
Сам Бабиш объяснил свою позицию экономическими трудностями.
«У нас нет денег, поэтому мы получаем средства от других стран и уже потом поставляем боеприпасы», — сказал он.
Премьер также заявил, что правительство вынуждено сосредотачиваться на поддержке собственных граждан, страдающих высокими счетами за энергоносители после конфликта вокруг Ирана.
Партнером чешского правительства в рамках проекта выступает компания Czechoslovak Group (CSG) — один из крупнейших производителей боеприпасов в Европе. Ее владелец Михал Стрнад признал, что после смены власти реализация инициативы некоторое время была фактически «поставлена на паузу».
«Инициатива не умерла, она продолжает работать, но несколько медленнее», — отметил Стрнад.
По его словам, часть стран теперь закупает снаряды напрямую у производителей, минуя чешский механизм координации.
Ранее глава Чехии Петр Павел заявлял, что Украина не должна соглашаться на невыгодный мир. Тогда он подчеркивал, что поддержка Киева является инвестицией в безопасность Европы.