Коалиция трещит: соратник Фицо объявил ему «войну» из-за разговора с Зеленским

Соратник премьер-министра Словакии по коалиции в парламенте и глава партии SNS Андрей Данко подверг критике Роберта Фицо за поддержку вступления Украины в Евросоюз и вчерашний разговор с Владимиром Зеленским.

Об этом пишет Dennik N.

«Я хочу выразить разочарование тем, что Роберт Фицо иногда делает и делает», — сказал Данко и призвал словаков писать недовольные комментарии под статусом премьер-министра в социальных сетях.

Данко сделал это заявление после того, как Фицо поговорил по телефону с Владимиром Зеленским и анонсировал поездку в Киев.

«То, что происходит на российско-украинской границе, может произойти где угодно в Европе мгновенно», — говорит словацкий политик, вспомнив выборы в Венгрии, которые Виктор Орбан проиграл.

Данко уверен, что украинцы «могут финансировать некоторые политические партии» в Словакии, поэтому Роберту Фицо нужно «думать, как это предотвратить», а не говорить с Владимиром Зеленским по телефону.

Заявления Фицо — последние новости

Ранее Роберт Фицо, после разговора с президентом Зеленским, удивил заявлением, что Словакия официально поддерживает вступление Украины в ЕС и настаивает, что условия мира должен определять только Киев.

Но, несмотря на то, что Фицо «переобулся» по отношению к Украине, он и дальше «рвется» к Путину на парад 9 мая.

