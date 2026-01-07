- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 1178
- Время на прочтение
- 3 мин
"Коалиция желающих": какие страны согласились отправить миротворцев в Украину, а кто отказался
Великобритания и Франция возглавили инициативу по размещению миротворческого контингента в Украине после достижения мирного соглашения, подписав соответствующую декларацию о намерениях.
Идея создания «коалиции желающих» для обеспечения гарантий безопасности Украине набирает обороты. Великобритания и Франция, как две мощнейшие военные силы Европы с ядерным арсеналом, уже подписали декларацию о намерении разместить войска в Украине в случае заключения мирного соглашения.
Об этом говорится в материале Sky News .
Формат «коалиции желающих» выбран неслучайно: он позволяет членам НАТО действовать группой, но не под эгидой Альянса или ЕС, что позволяет обойти вето таких стран, как Венгрия или Словакия.
Издание проанализировало, кто из партнеров готов к решительным действиям, а кто занял осторожную позицию.
Кто «ЗА»: Великобритания, Франция, Испания, Турция
Великобритания и Франция являются лидерами процесса. После встречи европейских лидеров 6 января официальный Лондон охарактеризовал инициативу как «многонациональные силы».
Испания также выразила готовность. Премьер-министр Педро Санчес заявил: Мы готовы укреплять мир присутствием испанских вооруженных сил. Если мы делали это в других частях света, почему бы нам не сделать это в Европе?».
Турция , имеющая вторую по численности армию в НАТО, готова присоединиться к миссии на море. Министр иностранных дел Хакан Фидан отметил, что турецкий флот может взять на себя ответственность за безопасность в Черном море.
Кто колеблется: Финляндия, Канада, Австралия
Позиция Финляндии остается неопределенной. Хотя глава МИД ранее заявлял об «однозначном» участии, премьер-министр исключил участие в боевых действиях, а президент Александр Стубб после встречи 6 января отметил, что роль страны еще предстоит определить.
Канада и Австралия декларируют поддержку и открытость предложений, но пока не подтвердили готовность отправлять «сапоги на землю».
Кто против размещения войск в Украине
Ряд ключевых партнеров Украины готов помогать финансово и логистически, но не солдатами на украинской земле.
Германия . Канцлер Фридрих Мерц заявил, что его страна может присоединиться к мониторингу режима прекращения огня, но на территории соседних стран НАТО.
«Германия продолжит вносить свой вклад политически, финансово и военно. Это может, например, включать развертывание сил в Украине на соседней территории НАТО после прекращения огня», — сказал Мерц.
Польша . Премьер Дональд Туск подчеркнул, что Варшава будет играть ключевую роль в логистике и организации, но отправка польских войск непосредственно в Украину не предполагается.
Италия. Премьер-министр Джорджия Мелони подтвердила поддержку безопасности Украины, но в очередной раз заявила, что Рим не будет размещать своих военных на украинской земле.
Соседняя Румыния не планирует отправлять своих военных в Украину. Впрочем, Бухарест готов внести свой вклад, усиливая безопасность в Черном море.
Бельгия . Премьер-министр Барт де Вевер подчеркнул, что страна возьмет на себя долю обеспечения мира после завершения боевых действий, предоставив авиационные, морские возможности, а также обеспечит меры в сфере подготовки кадров.
Напомним, Марк Рютте подтвердил готовность стран Европы отправить войска в Украину. Однако генсек НАТО не назвал, кто это может сделать.