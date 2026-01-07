"Коалиция желающих": какие страны согласились отправить миротворцев в Украину, а кто отказался

Некоторые страны уже подтвердили свое согласие или отказ от участия своих военных в миротворческой миссии в Украине

Идея создания «коалиции желающих» для обеспечения гарантий безопасности Украине набирает обороты. Великобритания и Франция, как две мощнейшие военные силы Европы с ядерным арсеналом, уже подписали декларацию о намерении разместить войска в Украине в случае заключения мирного соглашения.

Об этом говорится в материале Sky News .

Формат «коалиции желающих» выбран неслучайно: он позволяет членам НАТО действовать группой, но не под эгидой Альянса или ЕС, что позволяет обойти вето таких стран, как Венгрия или Словакия.

Издание проанализировало, кто из партнеров готов к решительным действиям, а кто занял осторожную позицию.

Кто «ЗА»: Великобритания, Франция, Испания, Турция

Великобритания и Франция являются лидерами процесса. После встречи европейских лидеров 6 января официальный Лондон охарактеризовал инициативу как «многонациональные силы».

Испания также выразила готовность. Премьер-министр Педро Санчес заявил: Мы готовы укреплять мир присутствием испанских вооруженных сил. Если мы делали это в других частях света, почему бы нам не сделать это в Европе?».

Турция , имеющая вторую по численности армию в НАТО, готова присоединиться к миссии на море. Министр иностранных дел Хакан Фидан отметил, что турецкий флот может взять на себя ответственность за безопасность в Черном море.

Кто колеблется: Финляндия, Канада, Австралия

Позиция Финляндии остается неопределенной. Хотя глава МИД ранее заявлял об «однозначном» участии, премьер-министр исключил участие в боевых действиях, а президент Александр Стубб после встречи 6 января отметил, что роль страны еще предстоит определить.

Канада и Австралия декларируют поддержку и открытость предложений, но пока не подтвердили готовность отправлять «сапоги на землю».

Кто против размещения войск в Украине

Ряд ключевых партнеров Украины готов помогать финансово и логистически, но не солдатами на украинской земле.

Германия . Канцлер Фридрих Мерц заявил, что его страна может присоединиться к мониторингу режима прекращения огня, но на территории соседних стран НАТО.

«Германия продолжит вносить свой вклад политически, финансово и военно. Это может, например, включать развертывание сил в Украине на соседней территории НАТО после прекращения огня», — сказал Мерц.

Польша . Премьер Дональд Туск подчеркнул, что Варшава будет играть ключевую роль в логистике и организации, но отправка польских войск непосредственно в Украину не предполагается.

Италия. Премьер-министр Джорджия Мелони подтвердила поддержку безопасности Украины, но в очередной раз заявила, что Рим не будет размещать своих военных на украинской земле.

Соседняя Румыния не планирует отправлять своих военных в Украину. Впрочем, Бухарест готов внести свой вклад, усиливая безопасность в Черном море.

Бельгия . Премьер-министр Барт де Вевер подчеркнул, что страна возьмет на себя долю обеспечения мира после завершения боевых действий, предоставив авиационные, морские возможности, а также обеспечит меры в сфере подготовки кадров.

Напомним, Марк Рютте подтвердил готовность стран Европы отправить войска в Украину. Однако генсек НАТО не назвал, кто это может сделать.