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"Коалиция желающих" согласилась на диалог с Кремлем: подробности заявления
Александр Стубб отмечал, что Финляндия будет продолжать поддержку Украины и безопасность в Балтийском регионе, однако не исключил возможности будущего дипломатического диалога с Москвой.
В Европе полагают, что хотя бы один лидер должен поддерживать контакт с Россией. Такое решение приняла "коалиция желающих".
Об этом сообщил президент Финляндии Александр Стубб в комментарии для MTV Uutiset.
По его словам, члены коалиции пришли к согласию, что необходимо поддерживать диалог с Кремлем, однако это не означает, что все европейские страны должны участвовать в нем.
Стубб отметил, что лучшими кандидатами для переговоров с Владимиром Путиным являются лидеры Франции или Великобритании, ведь именно они возглавляют коалицию желающих.
Финский президент также напомнил, что его страна должна подготовиться к тому, что рано или поздно отношения с Россией придется возобновлять.
Напомним, Финляндия планирует выйти из Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин.