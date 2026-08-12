Кофейные зерна / © Pexels

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Экспорт кофе из Колумбии, которая является главным поставщиком в мире, частично приостановлен из-за разрушительного землетрясения. Стихийное бедствие нарушило работу главного порта страны и вызвало блокирование ключевых автомагистралей.

Об этом сообщил глава Asoexport Густаво Гомес, передает Reuters.

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По его словам, Буэнавентура, главный порт экспорта кофе Колумбии, фактически недоступен для транспортировки.

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«Кофейные операции по поставкам приостановлены. Возможно, будут отдельные, но пока экспорт кофе остановлен. Нет никакого конкретного официального сообщения о том, когда дорога будет полностью открыта», — сказал он.

Руководители портовых терминалов оценивают ущерб. Другие порты в Картахене и Санта-Марте на карибском побережье Колумбии не сообщали о серьезных сбоях, но перенаправление кофе на север осложнилось острой нехваткой грузовиков.

«Перерабатывающие предприятия по-прежнему оценивают повреждения. Пока не поступало сообщений о серьезных структурных повреждениях кофейных мельниц, но на работу влияют перебои с электроэнергией, проблемы с подключением и личное влияние на работников, в том числе людей, потерявших свои дома», — сказал Гомес.

Ситуацию с поставкой кофе усложняет то, что многие транспортные компании и перерабатывающие кофе предприятия сосредоточены именно в районе выращивания кофе, пострадавшего от землетрясения. Их работа тоже была нарушена.

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© AP

© AP

© AP

На фоне новостей о землетрясении цены на фьючерсы на арабику в Нью-Йорке резко колебались: сначала они поднялись до максимума за несколько недель, а затем немного снизились. Трейдеры пытаются оценить, насколько землетрясение повлияет на производство и доставку кофе.

Колумбия является вторым по величине производителем арабики в мире. В 2025 году страна произвела 13,4 млн мешков кофе по 60 кг.

Даже после того, как дороги и предприятия возобновят работу, с экспортом кофе могут возникнуть новые проблемы. Дело в том, что накопленный из-за перебоев кофе придется одновременно отправлять за границу. Это может привести к пробкам и перегрузкам в портах, из-за чего поставки будут задерживаться еще больше.

Колумбия ежемесячно экспортирует около миллиона 60-килограммовых мешков кофе. Поэтому даже один день перебоев может привести к задержке больших объемов экспорта.

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Мощное землетрясение в Колумбии — последние новости

Напомним, 10 августа в Колумбии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,4 по шкале Рихтера. Эпицентр толчков был зафиксирован вблизи поселка Сан-Хосе-дель-Пальмар в провинции Чоко на тихоокеанском побережье Колумбии. Из-за стихийного бедствия обрушились дома. Под завалами могут оставаться люди.

Издание El Tiempo отмечает, что президент страны Абелардо де ла Эсприэлья объявил о национальной беде. По последним данным губернатора Чоко с вечера 11 августа, из-за землетрясения пострадали 10 124 семьи, 43 178 пострадавших, 14 погибших и 139 раненых. Также 3199 поврежденных домов и около полутысячи разрушенных. Есть без вести пропавшие, 29 пострадавших муниципалитетов.

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