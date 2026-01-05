Когда будут судить Мадуро: что известно о первом заседании и дальнейшем процессе

Николас Мадуро / © Associated Press

Бывший президент Венесуэлы Николас Мадуро уже в понедельник, 5 января, предстанет перед судом в Нью-Йорке. После более суток содержания в одной из строжайших федеральных тюрем США в Бруклине его доставили в Нижний Мангеттен, где состоится первое судебное слушание.

Как сообщает Bloomberg, заседание запланировано на 12:00 по местному времени (19:00 по Киеву). Дело будет рассматривать 92-летний окружной судья США Элвин Геллерстайн — один из самых авторитетных судей федеральной системы, ранее проводивший процессы, связанные с терактами 11 сентября и масштабными финансовыми преступлениями.

В чем обвиняют Мадуро

В субботу США обнародовали обвинительный акт, в котором Мадуро обвиняют ключевую роль в многолетнем международном заговоре по контрабанде кокаина в Соединенные Штаты. По версии американской прокуратуры, схема действовала более 25 лет и включала сотрудничество с транснациональными преступными группировками, в частности, картелем "Синалоа" и венесуэльской группой Tren de Aragua, которую в США признали иностранной террористической организацией.

В случае доказательства вины Мадуро грозит пожизненное заключение.

Возможен ли залог и когда начнется полноценный суд

Предоставление залога по этому делу считают маловероятным. Ожидается, что на первом заседании судья определит предварительный график обмена доказательствами и представление досудебных ходатайств. По оценкам источников Bloomberg, само судебное разбирательство по существу может начаться не ранее 2027 года.

Пока неизвестно, нанял ли Мадуро или его жена, Силия Флорес, частных адвокатов. На начальных стадиях процесса интересы обвиняемых частенько представляют государственные защитники Федеральной службы защиты Нью-Йорка.

Условия содержания: тюрьма MDC в Бруклине

В суд Мадуро содержат в столичном следственном изоляторе MDC в Бруклине — единственную федеральную тюрьму Нью-Йорка. Это учреждение с жесткими условиями, где особо опасные заключенные могут держать в камерах до 23 часов в сутки с минимальным контактом с внешним миром.

Эксперты пенитенциарной системы отмечают, что MDC годами критикуют за нехватку персонала, проблемы с безопасностью и тяжелые бытовые условия. В то же время, Бюро тюрем США заявляет, что ситуация в учреждении в последнее время улучшилась.

Ранее в MDC содержали ряд резонансных фигурантов громких дел, в том числе Гислейн Максвелл, Сэма Бенкмана-Фрида и других.

Напомним, президент Венесуэлы Николас Мадуро был задержан в собственной резиденции, а Дональд Трамп обнародовал фото политика на борту американского авианосца USS Iwo Jima.