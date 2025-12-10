ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
304
Время на прочтение
1 мин

"Когда будут выборы?": Трамп заговорил о коррупции и общественном мнении в Украине

Трамп сказал, что вопрос выборов вроде бы является одним из наиболее обсуждаемых среди граждан Украины.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
"Когда будут выборы?": Трамп заговорил о коррупции и общественном мнении в Украине

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Украине существует серьезная проблема с коррупцией, и утверждает, что украинцы якобы спрашивают, когда в стране пройдут выборы.

Об этом шла речь во время общения с журналистами 10 декабря.

По его словам, вопрос выборов вроде бы является одним из наиболее обсуждаемых среди граждан Украины.

«Я говорю: в какой момент, когда в Украине будут выборы? Там действительно есть серьезная проблема с коррупцией. И люди действительно спрашивают, когда у них будут выборы, проведут ли они вообще выборы, или они просто так и будут продолжать дальше», — заявил Трамп.

Напомним, украинские власти и эксперты неоднократно заявляли, что выборы во время войны невозможны из-за рисков безопасности и нарушений прав находящихся за рубежом военных и граждан.

В то же время, накануне стало известно, что президент Владимир Зеленский ожидает от Верховной Рады взвешенного видения проведения выборов в Украине в условиях военного положения.

Дата публикации
Количество просмотров
304
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie