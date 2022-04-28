"Когда диктаторы не платят за свою агрессию, они вызывают еще больше страданий": Байден назвал мотивы помощи Украине

Избегнуть еще большей агрессии и подобных действий РФ в будущем – этот посыл двигает главой США в помощи Украине.
Президент США Джо Байден 28 апреля выступил с заявлением о ситуации в Украине.
В частности, он рассказал о помощи Украине и мотивах этого.
"Когда диктаторы не платят за свою агрессию, они вызывают еще больше агрессии, боли и страданий. Они продолжают продвигаться. Конечно, угрозы для Америки и всего мира продолжают расти. Мы не можем позволить, чтобы это произошло", — сказал Байден.
Он добавил, что очень важно единство внутри страны, единство с партнерами и союзниками, единство с Украиной.
"Наше единство донесет важный посыл Путину, что он никогда не сможет доминировать в Украине", — заявил президент США.
Ранее Джо Байден назвал Россию агрессором и призвал мир сделать все возможное, чтобы привлечь его к ответственности. Также он попросит Конгресс о дополнительных $33 млрд для Украины.
Читайте также: