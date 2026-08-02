"Когда это закончится?": в Самаре "вулканы" после удара по Wildberries, россияне вопят о завершении "СВО"

Пожар в магазине Wildberries в Самаре

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В ночь на 2 августа украинские дальнобойные беспилотники атаковали Самарскую область РФ, нанеся удары не только по объектам топливной инфраструктуры, но и по крупному логистическому комплексу маркетплейса Wildberries «Новосемейкино», где после попадания вспыхнул масштабный пожар. На фоне новой атаки местные жители открыто заговорили о необходимости завершения развязанной Кремлем войны против Украины.

Об этом сообщают Telegram-каналы Exilenova+ и ASTRA.



Под удар попал логистический центр Wildberries «Новосемейкино», площадь которого составляет около 128 тысяч квадратных метров.

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Комплекс начал работу только в мае 2025 года и считается одним из крупнейших логистических объектов компании в регионе.

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Опубликованные очевидцами видеозаписи показывают, что после атаки значительная часть складского комплекса была охвачена огнем, а над зданием поднимался густой столб черного дыма.

Пресс-служба Wildberries подтвердила факт пожара, заявив, что он возник «в результате атаки беспилотников».

В компании сообщили, что на месте работают пожарно-спасательные службы, а «по предварительным данным, пострадавших нет».

В то же время логистические процессы были перенаправлены на другие объекты, чтобы обеспечить прием товаров и отгрузку заказов.

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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что режим угрозы с беспилотниками в регионе был объявлен около трех часов ночи.

Примерно через час российские власти ввели план «Ковёр», а воздушное пространство над всей областью было временно закрыто.

На фоне атаки в российских соцсетях распространилось видео, на котором жительница Самары эмоционально реагирует на взрывы и фактически призывает к прекращению войны.

«Боже, когда же это всё закончится, меня с утра трясёт от этих звуков… У нас ни сирен, ни х*я не было, просто СМС отправили», — говорит женщина на записи, которую активно распространяют российские Telegram-каналы.

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Напомним, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины официально подтвердил поражение ряда стратегических российских объектов, в частности Саратовского нефтеперерабатывающего завода, военного аэродрома «Энгельс», где базируются стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, а также нефтебазы «Людиновская» в Калужской области, которая используется, в частности, для обеспечения нужд российской армии.

О поражении логистического комплекса Wildberries Генштаб ВСУ не сообщал, однако информация о пожаре на этом объекте распространяется российскими Telegram-каналами и подтверждается заявлением самой компании о возникновении возгорания после атаки беспилотников.

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