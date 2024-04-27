Когда G7 определит судьбу российских активов: Малюська рассказал о возможных сценариях

По словам министра юстиции, дискуссии по использованию российских активов до сих пор продолжаются, но окончательное решение должно быть принято через два месяца.

Глава Министерства юстиции Украины Денис Малюська заявил, что судьба замороженных российских активов будет решаться на саммите лидеров стран G7, который состоится в Италии в июне. Он добавил, что есть по меньшей мере три сценария развития событий: "супероптимистический", нейтральный и пессимистический.

Об этом министр рассказал в эфире телемарафона "Единые новости".

"В середине июня, 13-15 июня, если быть точным, в Италии состоится саммит на уровне лидеров стран G7, где собственно одним из обсуждаемых пунктов и будет судьба замороженных активов... Дискуссия закончится примерно до конца мая, будет достигнут некий компромисс, который потом оформят неформальным решением стран G7, которое потом они будут имплементировать у себя в каждой стране", – пояснил глава Минюста.

По его словам, дискуссии по дальнейшей судьбе российских активов до сих пор продолжаются, и вариантов их использования предлагается множество.

"Соединенные Штаты показали хороший пример своим законом, что юридически это легально, это можно сделать, это следует делать. Но ключевое решение будет коллективным, и будет озвучено в Италии", – заметил Малюська.

Министр рассказал о трех возможных сценариях:

Супероптимистичный – полная и окончательная конфискация активов в пользу Украины. Нейтральный – изъятие доходов под определенный заем с тем, чтобы такие доходы (например, начисленные на 10 лет вперед) были выплачены одним траншем уже сейчас. Пессимистичный – Украина получит только текущие доходы от российских активов.

"При пессимистичном сценарии это максимум 5 миллиардов евро в год, но я думаю, это может быть даже меньше... Наша задача, безусловно, двигаться и просить наших партнеров выбрать самый оптимистичный, самый радикальный сценарий полной конфискации. Поэтому середина июня – решающий период, в значительной степени важный для Украины", – подчеркнул Денис Малюська.

Напомним, США могут отказаться от конфискации российских активов. Вашингтон консультируется по этому вопросу со странами G7 и Евросоюзом.

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