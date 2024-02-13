Когда и на какие страны НАТО Путин готовится напасть: назвала эстонская разведка

Такой вывод эстонская разведка сделала из планов РФ удвоить количество войск на границе стран Балтии и Финляндии.
Нападение на страны НАТО со стороны России в краткосрочной перспективе маловероятно, впрочем, это возможно в течение следующего десятилетия.
Об этом заявил руководитель эстонской разведывательной службы Каупо Росин, пишет Reuters.
Эстонский разведчик объяснил, что такой вывод они сделали из планов РФ удвоить количество войск, размещенных вдоль границы с Финляндией, а также страны Балтии – Эстонией, Литвой и Латвией.
"Россия избрала путь долгосрочной конфронтации... и Кремль, вероятно, ожидает возможный конфликт с НАТО в течение следующего десятилетия или около того", — сказал Росин.
Он отметил, что сейчас Россия не готова вступать в военный конфликт с Западом частично из-за того, что она вынуждена вести войну в Украине.
Также он подчеркнул, что предстоящая конфронтация может не состояться, если наращивание ВС РФ будет соответствующим наращиванию сил в Европе.
Напомним, немецкий эксперт назвал, при каких условиях Россия может напасть на НАТО.
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