Когда и на какие страны НАТО Путин готовится напасть: назвала эстонская разведка

Такой вывод эстонская разведка сделала из планов РФ удвоить количество войск на границе стран Балтии и Финляндии.

Нападение на страны НАТО со стороны России в краткосрочной перспективе маловероятно, впрочем, это возможно в течение следующего десятилетия.

Об этом заявил руководитель эстонской разведывательной службы Каупо Росин, пишет Reuters.

Также читайте Стоит ли ожидать приглашение Украины в НАТО в этом году: посол США дала ответ

Эстонский разведчик объяснил, что такой вывод они сделали из планов РФ удвоить количество войск, размещенных вдоль границы с Финляндией, а также страны Балтии – Эстонией, Литвой и Латвией.

"Россия избрала путь долгосрочной конфронтации... и Кремль, вероятно, ожидает возможный конфликт с НАТО в течение следующего десятилетия или около того", — сказал Росин.

Он отметил, что сейчас Россия не готова вступать в военный конфликт с Западом частично из-за того, что она вынуждена вести войну в Украине.

Также он подчеркнул, что предстоящая конфронтация может не состояться, если наращивание ВС РФ будет соответствующим наращиванию сил в Европе.

Напомним, немецкий эксперт назвал, при каких условиях Россия может напасть на НАТО.

Ведущие новости сегодня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber