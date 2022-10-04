"Когда кто-то ворует колеса Tesla, это не делает его владельцем": Науседа отреагировал на "мирный план" Маска

Американский миллиардер Илон Маск опубликовал в Twitter мирный план, который якобы должен помочь закончить начатую Кремлем войну в Украине.
Своим заявлением предприниматель вызвал волну критики. Не остался в стороне и президент Литвы Гитанас Науседа.
Свой ответ на "мирный договор" Маска он опубликовал в микроблоге Twitter.
"Дорогой Илон Маск, когда кто-то пытается украсть колеса вашей Теслы, это не делает его законным владельцем автомобиля или колес. Хотя они утверждают, что оба проголосовали за это. Просто говорю", — написал Гитанас Науседа.
Напомним, что 3 октября Илон Маск сделал скандальное заявление о мирных переговорах между Украиной и Россией. Маск предложил Украине чуть ли не капитуляцию, чем возмутил наших граждан.
Своим заявлением миллиардер вызвал волну негодования. Отписал и лично Владимир Зеленский. Он поставил в Twitter свое шутливое голосование.
Читайте также:
- "Илон Гиркин": украинские соцсети взорвались мемами из-за скандальных заявлений Маска (фото)
- Маск заверил Зеленского, что он все еще поддерживает Украину, но есть нюанс
- Маск продолжает "подстрекать" соцсети поддержкой России: Подоляк жестко отреагировал
.