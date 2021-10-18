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Когда мир выйдет из пандемии коронавируса: в ВОЗ дали оптимистичный прогноз

Когда мир выйдет из пандемии коронавируса: в ВОЗ дали оптимистичный прогноз

УНИАН

По словам Клюге, чтобы пандемия не повторилась, в каждой стране здравоохранение должно играть первостепенную роль.

В следующем году мир выйдет из пандемии, но коронавирус не закончится.

Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, сообщает СТВ.

"Я оптимист, считаю, что в следующем году мы выйдем из пандемии, но, конечно, коронавирус не закончится. И, возможно, нам придется с ним жить. Но вы знаете, это как с гриппом. Есть вакцина от гриппа. Ежегодно они слегка адаптируются под новые штаммы, и люди вакцинируются — и все нормально ", — отметил он.

По словам Клюге, важно учиться на своих ошибках и извлекать какие-то уроки.

"Чтобы пандемия не повторилась, в каждой стране здравоохранение должно играть первостепенную роль. Если не будет здравоохранения и здоровья, то не будет ни экономики, ни безопасности, ни социального спокойствия. Нужно инвестировать в здравоохранение ", — добавил Клюге.

Он также отметил, что в 35 из 53 стран, входящих в европейский регион ВОЗ, наблюдается плато по вакцинации.

"То есть количество вакцинированных людей больше не растет. Нам нужно выявить людей среди населения, кто не вакцинируется и почему", — сказал Клюге.

К слову, записаться на вакцинацию против COVID-19 можно в любое время у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Болеше о вакцинации можно узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним:

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