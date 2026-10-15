Когда может начаться Третья мировая: ИИ назвал самый опасный период

Третья мировая война / © Pixabay

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Искусственный интеллект предположил, что наиболее опасный период для возможной эскалации глобального конфликта может прийтись на 2028-2035 годы. В то же время, сам «прогноз» не имеет научной достоверности и не означает, что Третья мировая война действительно начнется.

Об этом пишет UNILAD, попросившее ИИ оценить вероятность большой войны между ведущими государствами.

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По ответу системы, в ближайшие один-два года начало глобальной войны выглядит маловероятным. В течение следующего десятилетия риск прямого столкновения великих государств может возрасти.

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«Если бы мне пришлось предполагать, я бы сказал, что Третья мировая война вряд ли начнется в ближайшие 1–2 года, но риск конфликта между великими государствами в течение следующего десятилетия заслуживает серьезного внимания», — говорится в ответе ИИ.

Среди самых опасных сценариев система назвала прямое столкновение России и НАТО, конфликт США и Китая вокруг Тайваня или региональную войну, постепенно втянущую несколько крупных государств.

Когда риск может возрасти

По условной оценке ИИ, в 2026-2027 годах глобальная война не выглядит наиболее вероятным сценарием.

В то же время период с 2028 по 2035 год система назвала таким, когда серьезный конфликт теоретически может перейти к более масштабной эскалации.

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При этом ИИ прямо предостерег, что после 2035 года делать подобные оценки практически невозможно из-за слишком большого количества неизвестных факторов.

На вопрос о конкретной дате система назвала 1 октября 2030 года, но сразу уточнила, что это фактически случайный выбор, а не реальный прогноз.

«Глобальная война не является неизбежной»

В ответе также отмечается, что напряженная международная ситуация сама по себе не означает неизбежную мировую войну.

«Опасность реальна, но глобальная война неизбежна, и государства имеют веские причины ее избегать», — отметил ИИ.

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Система особо подчеркнула, что приведенные даты являются лишь приблизительными оценками, а не статистически обоснованными предвидениями.

Тема возможной глобальной эскалации регулярно возникает и в заявлениях политиков. В частности, Дональд Трамп ранее заявлял, что мир находится «на грани Третьей мировой войны», а британские чиновники в последнее время также предупреждали о росте угроз безопасности в Европе.

Ранее сообщалось, что в Украине научно вычислили вероятный срок продолжающейся войны, учитывая реалии, наличие технологий, численность личного состава обеих сторон и возможные перспективы.

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