Когда может появиться город на Луне: Маск раскрыл новую стратегию SpaceX
Маск заявил, что город на Луне может быть возведен уже через 10 лет.
Компания SpaceX объявила о смене приоритетов в космических миссиях. Теперь основной фокус направлен на строительство саморазвивающегося города на Луне.
Об этом в X написал миллиардер Илон Маск.
По словам Маска, этот проект потенциально можно реализовать менее чем за 10 лет, в то время как колонизация Марса займет более 20 лет.
«Миссия SpaceX остается неизменной: распространять сознание и жизнь, которой мы их знаем, в звездное пространство», — заявил Маск.
Он объяснил, что путешествие на Марс возможно только раз в 26 месяцев, тогда как на Луну ракеты можно запускать каждые 10 дней, а сам полет длится около двух дней.
"Это позволяет намного быстрее развивать городскую инфраструктуру на Луне, чем на Марсе", - добавил он.
В то же время Маск подчеркнул, что от планов по Марсу не отказывается.
«Мы стремимся построить город на Марсе и начнем это делать примерно через 5–7 лет, но главным приоритетом является обеспечение будущего цивилизации, и Луна является более быстрым вариантом», — сообщил предприниматель.
Как мы сообщали, Маск анонсировал планы создать «Академию Звездного флота», которая должна стать проектом подготовки людей к полетам на другие планеты и за пределы Солнечной системы. По его словам, этот проект вдохновлен вселенной «Стартрека» и преследует цель воплотить элементы научной фантастики в реальность.
«Мы хотим сделать „Звездный путь“ реальным. Это не просто научная фантастика», – сказал он.
Бизнесмен добавил, что в будущем космические корабли будут большими, у них будет экипаж. Эти «машины» смогут отправлять к Луне, другим планетам и потенциально в другие звездные системы.