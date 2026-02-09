Когда может появиться город на Луне: Маск раскрыл новую стратегию SpaceX

Маск / © Associated Press

Компания SpaceX объявила о смене приоритетов в космических миссиях. Теперь основной фокус направлен на строительство саморазвивающегося города на Луне.

Об этом в X написал миллиардер Илон Маск.

По словам Маска, этот проект потенциально можно реализовать менее чем за 10 лет, в то время как колонизация Марса займет более 20 лет.

«Миссия SpaceX остается неизменной: распространять сознание и жизнь, которой мы их знаем, в звездное пространство», — заявил Маск.

Он объяснил, что путешествие на Марс возможно только раз в 26 месяцев, тогда как на Луну ракеты можно запускать каждые 10 дней, а сам полет длится около двух дней.

"Это позволяет намного быстрее развивать городскую инфраструктуру на Луне, чем на Марсе", - добавил он.

В то же время Маск подчеркнул, что от планов по Марсу не отказывается.

«Мы стремимся построить город на Марсе и начнем это делать примерно через 5–7 лет, но главным приоритетом является обеспечение будущего цивилизации, и Луна является более быстрым вариантом», — сообщил предприниматель.

Как мы сообщали, Маск анонсировал планы создать «Академию Звездного флота», которая должна стать проектом подготовки людей к полетам на другие планеты и за пределы Солнечной системы. По его словам, этот проект вдохновлен вселенной «Стартрека» и преследует цель воплотить элементы научной фантастики в реальность.

«Мы хотим сделать „Звездный путь“ реальным. Это не просто научная фантастика», – сказал он.

Бизнесмен добавил, что в будущем космические корабли будут большими, у них будет экипаж. Эти «машины» смогут отправлять к Луне, другим планетам и потенциально в другие звездные системы.