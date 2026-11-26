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"Когда никто не видит": Лавров открыл "страшную тайну" об украинских лидерах
Лавров рассказал, на каком языке якобы общаются украинские руководители за закрытыми дверями.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Украине якобы запрещено говорить по-русски. В то же время, он утверждает, что украинские руководители продолжают использовать ее в общении между собой.
Цитаты Лаврова передает ClashReport.
«В Украине нельзя говорить по-русски. Но когда их никто не видит и не слышит, все эти украинские лидеры общаются между собой на русском», — сказал Лавров.
Никаких доказательств для подтверждения своего заявления российский министр не привел. Его слова являются очередным утверждением представителя Кремля о якобы притеснении русского языка в Украине.
Напомним, ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров нагло расширил аппетиты страны-агрессорки в Украине. Он заявил о претензиях Москвы на значительную часть украинских территорий, назвав их «историческими землями» страны-агрессорки.