Министр иностранных дел России Сергей Лавров / © Associated Press

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Украине якобы запрещено говорить по-русски. В то же время, он утверждает, что украинские руководители продолжают использовать ее в общении между собой.

Цитаты Лаврова передает ClashReport.

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«В Украине нельзя говорить по-русски. Но когда их никто не видит и не слышит, все эти украинские лидеры общаются между собой на русском», — сказал Лавров.

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Никаких доказательств для подтверждения своего заявления российский министр не привел. Его слова являются очередным утверждением представителя Кремля о якобы притеснении русского языка в Украине.

Напомним, ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров нагло расширил аппетиты страны-агрессорки в Украине. Он заявил о претензиях Москвы на значительную часть украинских территорий, назвав их «историческими землями» страны-агрессорки.

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