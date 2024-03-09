Когда очень хотелось белую ладу: в РФ мать дважды "сдала" сбежавшего с войны оккупанта

В Сети уже шутят, что мать, наверное ,очень хотела получить за сына "белую ладу", поэтому и сдала его назад в армию.

В России мать оккупанта, очевидно, так хотела получить белую ладу, что дважды сдала мобилизованного сына, сбежавшего с фронта, обратно в часть.

Об этом пишуть российские пропагандистские СМИ.

Сообщается, что жителя Челябинской области призвали осенью 2022 года, а спустя четыре месяца он впервые сбежал домой, заявив матери о получении увольнения.

"Сын в прибыл домой и сообщил, что ему предоставили увольнение. А затем спустя несколько дней уехал якобы в часть" — рассказала в суде мать мобилизованного оккупанта.

Женщина узнала, что вместо части ее сын поехал к другу. Тогда оно "добросовестно" лично отвезла сына в войсковую часть.

Спустя несколько дней он снова приехал домой. История повторилась. Парень отправился к приятелю, а мать об этом узнала и снова его "сдала".

После третьего возвращения сына домой за ним приехала военная полиция. В результате его приговорили к семи годам лишения свободы.

В Сети уже шутят, что мать, наверное ,очень хотела получить за сына "белую ладу", поэтому и сдала его назад в армию.

Напомним, что "белые лады" стали символом безразличие семей российских оккупантов к своим сыновьям и мужам. Мем"белая лада" стал популярным в Сети после сюжета пропагандистов РФ о том, как родители погибшего в Украине оккупанта купили на компенсацию автомобиль "Лада" белого цвета. А первую поездку на авто отец "200-го" захватчика совершил на кладбище.

Ранее сообщалось, что в РФ судили врача за рассказ о сидящих под обстрелами в Украине внуках.

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