Когда Палата представителей вернется к вопросу помощи Украине: спикер Джонсон дал ответ

Палата представителей рассматривает все доступные возможности, и мы вернемся к этому, как только правительство получит финансирование, отметил Майк Джонсон.

Палата представителей США займется вопросом нового финансирования помощи Украине после того, как будет предотвращено временное прекращение работы американского правительства (шатдаун).

Об этом заявил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон в комментарии "Голосу Америки".

Корреспондент издания поинтересовалась у Джонсона, есть ли у него ответ на призыв 23 европейских лидеров одобрить новую помощь Украине.

"Палата представителей рассматривает все доступные возможности. И мы вернемся к этому, как только правительство получит финансирование", – отметил спикер.

Что такое шатдаун

Шатдаун – это состояние в США, когда Конгрессу не удается согласовать финансирование деятельности государственных органов. На время приостановки некритические органы закрываются, а сотни тысяч работников отправляют в неоплачиваемый отпуск.

Напомним, армия США сокращает тысячи должностей, чтобы подготовиться к следующей большой войне.

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