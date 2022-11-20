Когда первые производимые в России иранские дроны могут стать на вооружение вражеской армии – Юрий Игнат

Сколько уйдет времени, чтобы первые производимые в РФ иранские БПЛА встали на вооружение оккупантов.

Россия хочет начать изготовление иранских беспилотников, однако, удастся ли это сделать быстро, зависит от нескольких факторов.

Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал во время телемарафона.

Одним из многих факторов он назвал желание стран развернуть производство. По его словам, речь идет о месяцах.

"Однозначно, что это не будет быстро. Потому что развернуть можно на каких-то мощностях, просто завезти туда, где уже есть оборудование, однако все равно это требует времени. И как мы знаем, в России этот процесс может быть несколько затянут, может кто-то захочет на этом дополнительно еще и заработать", – сказал Игнат.

Он добавил, что Иран хочет избежать санкций и давления, поэтому передал России чертежи в БПЛА и сами дроны.

Напомним, в начале ноября Москва с Тегераном заключили тайное соглашение, по которому шахеды уже через несколько месяцев будут собирать в РФ.

Добавим, что украинские аналитики считают, что Иран пока не передал России свои баллистические ракеты.

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