Когда РФ нападет на НАТО: в ЕС сказали, сколько времени осталось на подготовку

Россия может напасть на ЕС или НАТО уже за несколько лет / © Associated Press

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Европейские разведки утверждают, что через три-пять лет Россия сможет собрать достаточно сил, чтобы попытаться ворваться по крайней мере в одну страну ЕС или НАТО.

Об этом заявил комиссар Европейского Союза по обороне и космосу Андрюс Кубилюс в интервью «Эспрессо».

По словам Кубилюса, эти предупреждения разведывательных служб стран-членов ЕС, а именно Германии и Дании, очень серьезны, поэтому Европа не может их игнорировать.

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«Оценки свидетельствуют, что Россия может быть готова испытать обороноспособность НАТО или начать новую агрессию против стран ЕС или Альянса уже в ближайшие три-пять лет. Чтобы не допустить такого сценария, мы должны срочно усиливать собственную безопасность из-за масштабного укрепления оборонной промышленности, а также активное усвоение опыта и технологических решений, которые продемонстрировала Украина», — подчеркнул еврокомиссар.

Андрюс Кубилюс отметил, что именно над этими задачами сегодня интенсивно работает Евросоюз.

Напомним, по мнению Портникова, сейчас у Путина появился шанс уничтожить НАТО. Журналист считает, что Россия может использовать слабую позицию США и совершить новое нападение.