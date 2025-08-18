Когда Россия может атаковать страны НАТО: депутат Бундестага ответил

Депутат Бундестага предупредил — Россия может атаковать страны НАТО в течение двух лет / © Associated Press

Россия может начать войну против НАТО уже в ближайшие два года. Вероятные сценарии – атака на Эстонию, Молдову и использование Калининграда и Беларуси. Политик предупредил: Украина была первым шагом в планах Кремля.

Об этом депутат Бундестага Родерих Кизеветтер заявил в эфире Slawa TV, передает "Эспрессо".

Кизеветтер предупредил о возможной угрозе России в ближайшие годы. Он заявил, что Кремль может попытаться начать военную агрессию против стран НАТО еще до того, как Европа завершит модернизацию своих оборонных возможностей.

По его словам, кремлевский глава Путин прекрасно понимает, какие именно шаги предпринимают европейские государства для усиления безопасности в течение следующих трех лет.

«Именно поэтому я убежден: Россия может напасть на страны НАТО уже два года. Вероятный сценарий – атака со стороны Нарвы в Эстонии, отрезание коммуникационных линий. Дальше возможно наступление через Приднестровье на Молдову, а также использование территории между Калининградом и Беларусью. Это позволило Москве продемонстрировать, что Альянс не может защитить своих членов», — подчеркнул Кизеветтер.

Он также напомнил, что война России против Украины фактически поддерживается Китаем и Северной Кореей, которые рассматривают ее как противостояние с Западом в целом. Путин видит слабые места Европы и не станет ждать, пока ЕС укрепит оборону.

«Его (Путина – ред.) следующей целью может стать полномасштабная война против Европы. Мы должны понимать, что Украина была только первым шагом. Если Путин добьется успеха там, он пойдет дальше. Я очень обеспокоен сегодняшней встречей в Вашингтоне, ведь европейские лидеры фактически не повлияют на ход переговоров», — резюмировал депутат.

Напомним, встреча президентов США и Украины Зеленского и Трампа может оказаться значительно хуже, чем зимой, передает Sky News.

Там считают, что встреча в Белом доме 18 августа имеет все шансы стать гораздо хуже предыдущей — в феврале в Овальном кабинете, ведь Трамп больше не считает немедленное прекращение огня важным — так же, как и российский диктатор Владимир Путин.