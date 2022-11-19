Когда Россия может собрать многочисленное войско и будет ли оно представлять угрозу для Украины: ответ эксперта

Эксперт предположил, что массовой мобилизации у России не будет.

Военный эксперт Роман Свитан считает, что максимум Россия может собрать еще 150-тысячное войско, но это будут неподготовленные к бою солдаты.

О военном эксперте, летчике-инструкторе и полковнике запаса Роман Свитан рассказал для 24 канала.

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"То есть это "одели, обули и чем-то накормили", дали автомат и три магазина, отстреляли их и дальше это мотопехотное или мотострелковое подразделение отправляют на фронт. Затем 2 – 3 дня – и оно уже возвращается "в пакете" после встречи с украинским железом натовского происхождения", – заметил Свитан.

Он предположил, что массовой мобилизации в России не будет из-за невозможности обработать систему подготовки кафиров.

"Эти 150 тысяч человек могут накопиться ближе к весне. То есть через пол года россияне могут иметь какое-то войско, но по численности, а не по подготовке или боевому слажению. Поэтому весной могут быть какие-то проблемы. К тому нет никаких препятствий для продвижения ВСУ — ни одна мобилизация успеха врагу не принесет", – отметил Свитан.

Россия готовится к новой волне мобилизации

По данным Института изучения войны, ссылающимся на кремлевские телеграмм-каналы, Российская Федерация готовится еще к одной волне мобилизации. По их прогнозам, новая волна официально объявленной мобилизации может начаться уже в течение следующего месяца. Это усугубит условия подготовки российских солдат в условиях перегруженности бюрократических и административных ресурсов, а также проблем с обеспечением армии.

Тем временем советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что у России есть только два ресурса для ведения войны против Украины. Первый — это мобилизованные оккупанты, на которых Кремль возлагает слишком много надежд, а второй — это помощь Ирана.

Мобилизация и "хладомор": зачем Путину военное положение | Политолог Олег Саакян

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