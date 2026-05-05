Когда Россия снова будет готова к войне: эстонский генерал назвал точный год

Командующий Сил обороны Эстонии Андрус Мерило / © скриншот с видео

Военное руководство Эстонии в своем ежегодном отчете за 2025 год предупредило, что агрессивные намерения Кремля не исчезнут даже после завершения боевых действий на украинской территории. Москва продолжает наращивать военный потенциал, переведя общество и экономику на военные рельсы.

Об обновленных прогнозах относительно российской угрозы пишет эстонское национальное телерадиовещание ERR.

Экономика войны и планы Путина

Командующий силами обороны Эстонии Андрус Мерило убежден, что война в Украине не закончится таким образом, чтобы Россия стала полностью неспособной действовать против своих соседей. По его словам, надежда Владимира Путина остаться у власти до конца жизни напрямую зависит от содержания его страны в состоянии войны.

В своем отчете генерал отмечает, что после ухода из войны в Украине Россия обязательно восстановит боеспособность своих вооруженных сил. В то же время Москва будет активно искать новые цели и готовить почву для возможных вторжений посредством дестабилизационных действий и кампаний.

«По моим оценкам, 2027 год – это год, когда боеспособность России будет восстановлена, и если тогда она увидит благоприятную возможность где-то использовать свои вооруженные силы, она это сделает», – прогнозирует Мерило.

Подготовка к худшему сценарию

Осознавая эти угрозы, Эстония вынуждена быстро достигать более высокого уровня готовности, что предполагает улучшение подготовки войск и закупку современного оборудования. Командующий отмечает, что классической боеготовности уже недостаточно, поэтому необходимо усиливать сдерживание. Армия должна быть готова остановить противника в самом начале конфликта и, при необходимости, победить.

Представляя отчет, генерал добавил, что ситуация с безопасностью, вероятнее всего, еще ухудшится, прежде чем наступит стабилизация. Хотя это не означает, что следует ожидать немедленного прямого военного нападения, в нынешних условиях нельзя ничего исключать. Главная цель такой позиции — послать четкий сигнал любому потенциальному агрессору, что Эстонию не стоит испытывать на прочность, потому что ее защищают военные в состоянии высокой готовности при поддержке коллективной обороны НАТО.

Украинский опыт и новейшие технологии

В документе Сил обороны особо подчеркивается необходимость интеграции украинского опыта в собственную военную деятельность. Один из главных уроков последних лет состоит в том, что смертоносного эффекта на поле боя можно добиться с помощью значительно более дешевых средств, чем считалось ранее.

Майор Иво Пейетс, командующий Командованием будущих возможностей и инноваций, рассказал, что новые решения, включая беспилотные системы, будут использоваться и в Балтийской зоне обороны. По его словам, речь идет об интеграции технологий, которые усилят безопасность не только на границе, но и по всей Эстонии — в воздухе, суше, море, а также в космическом и киберпространстве. Прошлые инциденты с российским теневым флотом, нарушениями границ и заблудшими дронами лишь подтвердили необходимость постоянного развития этих оборонных технологий.

