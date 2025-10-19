Когда Россия вторгнется в Европу: западный аналитик назвал год и сценарий действий врага

Если Путин выигрывает в Украине, Россия атакует Эстонию уже в 2028 году / © pexels.com

Последние заявления Эстонии о том, что Россия проводит провокации у Балтийского государства, свидетельствуют о том, что РФ непременно вторгнется в Европу и начнет с Эстонии.

Об этом рассказал политолог Карло Масала Newsweek.

Немецкий политолог Карло Масала в своей книге «Если Россия победит: Сценарий» описывает тревожную цепочку событий, которая начнется после благоприятного для Москвы завершения войны в Украине.

Масала убежден, что победа кремлевского главы Владимира Путина в Украине неизбежно спровоцирует его на дальнейшую агрессию против Европы, а первой целью станет Эстония.

10 октября Таллин закрыл пограничный пункт после того, как семеро вооруженных россиян без знаков различия появились на дороге вблизи перехода Саатсе Боот (Saatse Boot) — части России в форме врезаемой в юго-восточную Эстонию обуви.

Победа России, по мнению эксперта, будет заключаться в полной оккупации и закреплении за собой территорий, которые частично или полностью контролируются РФ (Херсонская, Запорожская, Донецкая и Луганская области), а также в юридическом принуждении Украины к объявлению военного нейтралитета, в дополнение к уже аннексированному Крыму.

Определяющим фактором для дальнейшей агрессии Кремля станет предполагаемое нежелание Дональда Трампа активно защищать европейских союзников в случае вторжения, а также недостаточную способность самого Европейского континента дать отпор без поддержки США.

Первый удар, по сценарию Масалы, будет нанесен по приграничному эстонскому городу Нарва, который имеет значительную долю этнически русского населения. Поводом для вторжения станут инспирированные Москвой протесты местных жителей, которые жалуются на якобы «притеснения» со стороны центральных властей Эстонии.

В своей модели Масала прогнозирует, что вторжение в Нарву состоится ранним утром 27 марта 2028 года и будет сопровождаться взрывами и молниеносным захватом города российскими войсками. Операция будет облегчена благодаря поддержке части местных жителей, которых россияне предварительно снабдят оружием.

Кроме того, Россия может попытаться захватить стратегический остров Хийумаа в Балтийском море. Для этого будет задействован морской десант, который поддержат диверсанты, заранее заброшенные на остров под видом туристов. Параллельно с этим Балтийский флот РФ осуществит полную блокаду восточной части моря.

Масала считает, что Кремль будет рассчитывать на раскол в НАТО, поскольку другие страны Альянса постараются избежать большой войны из-за того, что будет выглядеть как локальный пограничный инцидент. В этом коренное отличие гипотетической агрессии против Эстонии от вторжения в Украину: в Эстонии цель — это испытание решимости НАТО, а не просто территориальные завоевания.

«Я не думаю, что Путин преследует цель восстановить Советский Союз, его желание — доминировать в Европе в целом, и точно влиять на политику в Восточной Европе», — подытожил Масала.

Напомним, российские войска активизировались у Эстонии.

На днях эстонские пограничники закрыли пункт пропуска «Саатсе» на границе с Россией на время. Это произошло из-за повышенной активности российских военных вблизи приграничной территории.