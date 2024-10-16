Когда состоится следующая встреча "Рамштайн": в Белом доме ответили, кто и когда будет определять дату

Встреча союзников Украины в формате "Рамштайн" на уровне лидеров государств предположительно состоится в ноябре. Но точная дата пока не определена.

Об этом сообщила представитель администрации президента США Карин Жан-Пьер в среду, 16 октября на брифинге в Белом доме.

Она отметила, что, вероятно, прямо сейчас проходит телефонный разговор президентов Украины и США, во время которого лидеры обсудят дату новой встречи в формате "Рамштайн".

"Два лидера также обсудят заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины на уровне лидеров, которое пройдет в следующем месяце, чтобы продолжать оказывать Украине поддержку, которая ей нужна для победы в этом конфликте. Вскоре мы услышим о результатах этого телефонного разговора, а также дополнительную информацию о пакет военной помощи", – сказала Жан-Пьер.

Она не уточнила, состоится ли новая встреча на немецкой авиабазе "Рамштайн", будет ли выбрано какое-нибудь другое место ее проведения. Однако позже в Белом доме сообщили, что в ноябре 2024 г. президент Байден проведет виртуальную встречу на уровне лидеров Контактной группы по обороне Украины.

Джо Байден все же посетит Германию с неофициальным визитом, но Белый дом сократил программу поездки до одного дня. У президента США запланированы встречи с канцлером Олафом Шольцем и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

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