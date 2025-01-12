Когда состоится встреча Трампа с Путиным, от которой ожидают мира: советник избранного президента ответил

По словам Волца, Трамп считает, что без диалога с Россией достижение мира невозможно.

В настоящее время идет подготовка к встрече новоизбранного президента США и российского диктатора Путина. Кроме того, в ближайшее время между Трампом и Путиным может состояться телефонный разговор.

Об этом будущий советник избранного президента США Майк Уолтц заявил в эфире ABC News.

"Мы еще не установили точных рамок. Я ожидаю звонка между Трампом и Путиным в ближайшие дни или недели. Идет активная подготовка к их встрече", – говорит Волтц.

По словам Волца, Трамп считает, что без диалога с Россией достижение мира невозможно, поэтому "планирует работать над этим в ближайшие месяцы".

В то же время, будущий советник заверил, что мирное соглашение должно включать гарантии безопасности Украины, чтобы не допустить повторенного нападения РФ. Тем не менее, Уолтц выразил сомнение, что россиян удастся выгнать прочь со всей оккупированной территории, включая Крым.

Напомним, что Май Уолтц должен стать новым советным президента США по нацбезопасности. Сейчас, в администрации Байдена, этот пост занимает Джейк Салливан.

Ранее сообщалось, что Швейцария заявила о готовности организовать встречу Трампа и Путина.

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