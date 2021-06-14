Когда-то придет другой человек: Путин рассказал о будущем России, когда он оставит пост

Глава Кремля выразил убеждение, что в РФ без него "ничего не упадет".

Российский президент Владимир Путин выразил уверенность, что без него в РФ ничего не должно измениться и когда на его должность изберут другого политика, в стране "ничего не должно упасть".

Об этом заявил Владимир Путин в интервью телеканалу NBС.

Кроме того, отвечая на за вопрос о преемниках, Путин заверил, если этот человек будет "предан РФ", он готов поддержать независимо от личного отношения к нему. В то же время глава Кремля допустил, что кандидат в президенты может критически относиться к его сфере деятельности или даже к нему лично.

"Сейчас ситуация другая (по сравнению с 2000 годом). Сейчас много проблем, но ситуация совершенно иная. Придет когда-то обязательно на мое место другой человек. И почему все это должно упасть? Мы боролись с терроризмом — слава богу, задушили его на корню. Это должно снова возродиться, что ли? Думаю, что нет. Другое дело, что на политической сцене могут появляться разные люди, с разными взглядами. Ну и хорошо", — сказал Путин.

Напомним, в России проголосовали за поправки в Конституцию. ТСН.ua рассказывает об изменениях, почему они вызвали возмущение у части россиян и как все это касается Украины.

Читайте также:

"Вечный Путин": что задумал президент РФ с изменением российской Конституции

с изменением российской Конституции В Москве задержали более 100 человек на акции против "обнуления" президентских сроков Путина

20 лет совместной работы: почему Путин отправил Медведева в отставку

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку