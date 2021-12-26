"Когда убивал, думал о родителях": серийный убийца проведет оставшуюся жизнь в стеклянной одиночной камере

68-летний серийный убийца Роберт Модсли останется до конца жизни в стеклянной камере.

В Великобритании 68-летний серийный убийца Роберт Модсли умрет в подземной стеклянной камере, поскольку получил отказ о переводе его из одиночной камеры в групповую.

Об этом сообщает Daily Mail.

40 лет сидит в одиночной камере

Роберт Модсли получил пожизненное заключение из-за убийства знакомого. Находясь в тюрьме, он убил еще трех заключенных, отбывавших наказание за развращение детей и убийства. После этого его сочли опасным для окружения и заключили в стеклянную одиночную камеру.

Последнее обращение Модсли о переводе в камеру с другими заключениями было отклонено и ему сообщили, что до конца своих дней он будет сидеть в одиночной стеклянной камере в тюрьме Западного Йоркшира.

"В прошлом месяце ему сказали нет, но он обжаловал это решение и хотел провести Рождество в присутствии других людей. Но ему в последний раз просто сказали нет. Он не в порядке, и они не могут рисковать тем, что он может сделать", — сообщил изданию инсайдер.

Теперь Модсли должна дожить до конца своих дней в камере размером 5,5 х 4,5 метра, которая была построена специально для него в 1983 году и защищена пуленепробиваемым стеклом.

Каждый день он проводит в камере 23 часа, спит на бетонной плите, пользуясь туалетом и раковиной, прикрученными к полу. У него также есть стол и стул из прессованного картона.

Совершил четыре убийства

Модсли совершил свое первое убийство в 1974 году, ему было всего 21 год. Он убил Джона Фаррелла в Wood Green London, после того, как тот показал ему фотографии детей, над которыми он сексуально издевался.

После убийства он сдался полиции, был признан невменяемым и был отправлен в больницу Бродмур, где проживают наиболее жестокие заключенные в Британии.

Первые несколько лет Модсли находился за решеткой с другими заключенными. Так однажды с узником Дэвидом Чизменом они заперлись в камере с развратителем детей Дэвидом Фрэнсисом в 1977 году. Они замучили Фрэнсиса до смерти.

В 1978 году Модсли задушил и зарезал 46-летнего Солни Дарвуда, заключенного за убийство своей жены. Он спрятал тело Дарвуда под кроватью, прежде чем проникнуть в камеру 56-летнего педофила Билла Робертса, совершившего сексуальное насилие над девочкой семи лет.

Он ударил Робертса ножом, расколол ему череп импровизированным кинжалом и разбил голову о стену.

Позже его приговорили к пожизненному заключению с рекомендацией никогда не выходить на свободу.

В 2000 году он умолял суды разрешить ему умереть, написав в письме: "С какой целью держат меня взаперти 23 часа в сутки?"

Ужасное детство

Роберт родился в Ливерпуле в многодетной семье, где было 12 детей. Их отправили в приют.

Когда мальчику исполнилось 8 лет, родители забрали его домой, где он регулярно испытывал физическое насилие.

"Все, что я помню с детства, — это избиение. Однажды меня заперли в комнате на шесть месяцев и мой отец приходил только для того, чтобы избить меня. Это происходило 4-6 раз в день. Он бил меня палками или резками". Когда-то он поломал винтовку 22 калибра о мою спину", — вспоминал Роберт.

Избиения продолжались, пока социальные службы не забрали парня у родителей. В подростковом возрасте он сбежал из дома и занимался проституцией и стал наркозависимым. Кроме этого он несколько раз пытался укоротить себе жизнь.

В результате, после нескольких попыток самоубийства он был вынужден обратиться за помощью к психиатру, которому рассказал, что слышит голоса, которые говорят ему убить родителей.

Насилие в детстве оставило на психике Роба глубокие шрамы.

Его знаменитые слова: "Когда я убиваю, думаю о моих родителях. Если бы я убил своих родителей в 1970 году, то ни одному из этих людей не пришлось бы умереть. Если бы я их убил, я был бы свободен и ничего в мире меня не беспокоило бы ".

Напомним, что в США прокуратура предъявила обвинение в убийстве, совершенном 25 лет назад, заключенном Дэнни Гамильтону. На его причастность к преступлению указал анализ ДНК.

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