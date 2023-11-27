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Когда Украина будет в НАТО, что говорит Альянс о контрнаступлении и переговорах с РФ: главное из выступления Столтенберга

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
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Когда Украина будет в НАТО, что говорит Альянс о контрнаступлении и переговорах с РФ: главное из выступления Столтенберга

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступает во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, понедельник, 27 ноября 2023 года / Фото: Associated Press

ТСН.ua тезисно собрал самые важные заявления Столтенберга.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в рамках встречи Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел сделал ряд важных заявлений по Украине.

ТСН.ua тезисно собрал самые важные заявления Столтенберга.

Украина в НАТО: когда станет членом Альянаса и что препятствует

Йенс Столтенберг заявил, что не знает, получит ли Украина приглашение в Альянс во время саммита в Вашингтоне в июле 2024 года.

"Союзники соглашаются, что Украина станет членом НАТО. На встрече мы согласуем рекомендации для украинцев по реформам, поскольку мы продолжаем поддерживать Киев на этом пути к членству в НАТО", – сказал Столтенберг.

По его словам, Украина станет членом НАТО при проведении реформ после войны. Однако все союзники по-прежнему соглашаются, что полное членство остается невозможным в разгар войны, даже если пути сближения Украины и НАТО продолжаются, добавил генсек.

Ситуация на фронте

Генсек НАТО назвал ситуацию на фронте в Украине "очень сложной" и отметил, что с начала контрнаступления ВСУ линия фронта не сильно изменилась.

"Мы видим большое количество потерь. И самые интенсивные периоды боевых действий, которые с начала войны происходили в прошлые месяцы и недели. И в то время линия фронта существенно не изменилась", – сказал он.

По словам генсека, российские войска понесут существенные потери как в личном составе, так и в технике. По мнению Столтенберга, это является существенным достижением украинской армии.

Также он похвалил Украину за то, что удалось вытеснить Черноморский флот РФ из большого числа Черного моря.

Будут ли союзники и дальше поддерживать Украину

Столтенберг заверил, что союзники из Альянса будут продолжать поддерживать Украину оружием, в том числе передовыми системами.

В частности, генсек прокомментировал предложения из статьи главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, в частности пункт о "технологическом скачке".

"В наших интересах безопасности, чтобы президент Путин не выиграл эту войну. Мы предоставляем Украине все более продвинутые системы... Технологии – это не только конкретный предмет или оружие, это о том, как они работают вместе, как мы используем дроны, разные системы, соединяем их и предоставляем новые возможности. Союзники над этим тоже работают", – отметил генсек НАТО.

Оценил силы России

По словам Столтенберга, Североатлантический союз никогда не должен недооценивать Россию.

"Их оборонная промышленность работает на военных рельсах. Они способны пополнять свои силы боеприпасами и новыми возможностями. Они получили значительное количество боеприпасов из КНДР, и у них есть готовность жертвовать людьми в этой операции, что также усложняет для украинцев достижение потенциальных побед, на которые мы все надеемся", – сказал он.

Будут ли переговоры Украины с РФ

Столтенберг в очередной раз заверил, что Украина будет самостоятельно принимать решение о том, на каких условиях завершать войну с Россией.

"Наша ответственность – поддержать Украину и дать ей возможность освободить больше земли и обеспечить ей лучшую позицию, когда или если начнутся переговоры. Войны непредсказуемы. Мы не увидели никаких признаков того, что президент Путин планирует мир, на самом деле он планирует новую войну", – сказал генсек НАТО.

По его словам, чем больше военной поддержки Запад предоставит Украине, тем больше успехов ВСУ добьются на поле боя, что усилит украинскую позицию за потенциальным столом переговоров.

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