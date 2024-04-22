Когда Украина получит новый пакет американской военной помощи: в Госдепе ответили

В то же время там не уточнили, что будет содержать пакет.

Новый пакет американской военной помощи Украина получит "очень скоро", а именно после его окончательного одобрения в Конгрессе США.

Об этом заявил помощник госсекретаря США по Европе и Евразии Джеймс О'Брайен во время встречи с украинскими журналистами 22 апреля в Киеве, передает корреспондент "Европейской правды".

По словам О'Брайена, новая военная помощь от США будет в Украине "очень скоро, как только Сенат закончит свою работу" и президент Джо Байден подпишет соответствующий закон.

В то же время он не уточнил, что будет содержать пакет, однако отметил, что речь идет о "существенной помощи, которая нужна Украине на поле боя для достижения успеха".

"В законопроекте есть пункты об усилении противовоздушной обороны. Речь идет не только о Patriot. Речь также о системах, поражающих беспилотники, медленные ракеты и другие средства, которыми Россия пытается атаковать. Следовательно, будут средства, которые помогут в этом", — сказал он. .

Напомним, в США 20 апреля одобрили пакет помощи Украине на сумму 61 млрд долларов. ТСН.ua уже сообщал о мнении военного обозревателя Дэна Саббага о влиянии американской помощи на ход войны России против Украины.

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