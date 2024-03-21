Когда Украина получит снаряды из нового пакета военной помощи Эстонии: министр обороны назвал сроки

Анно Певкур отметил, что снаряды калибра 155 мм доставят в Украину уже через несколько недель.

Артиллерийские снаряды из нового пакета военной помощи Эстонии будут доставлены в Украину уже через несколько недель.

Об этом заявил министр обороны Эстонии Анно Певкур, выступая на XVI Киевском форуме безопасности, передает "Укринформ".

"Я с гордостью говорю, что несколько дней назад Эстония предоставила Украине новый пакет помощи, который включает снаряды калибра 155 мм. Их доставят в Украину уже через несколько недель, а не через несколько лет", – сказал Певкур.

Что еще войдет в пакет

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Глава минобороны Эстонии добавил, что в новый пакет помощи также войдут противотанковые снаряды калибра 90 мм и другие средства поражения, снайперские ружья и другие виды вооружения для Сил специальных операций.

Комментируя ситуацию на поле боя, министр обороны Эстонии заметил, что на примере минувшей ночью можно увидеть, что Россия будет прибегать к дальнейшей эскалации и постарается продвинуться вперед.

"Сейчас многие говорят, что россияне готовятся к большой войне с НАТО. Конечно, сейчас они не могут себе позволить полномасштабную войну против НАТО, но Путин пытается продвинуться вперед в Украине. Мы понимаем, что его конечная цель – не Украина, а стремление унизить Запад, показать, что Запад слаб, что НАТО не функционирует как организация, он также хочет восстановить бывшую Российскую империю, есть немало причин, по которым Путин прибегает к эскалации, но мы должны ответить на вопрос, как мы отреагируем, зная, что он и дальше будет прибегать к эскалации в последующие месяцы", – отметил Певкур.

Напомним, президент Чехии Петр Павел заявил на Мюнхенской конференции безопасности, что Чехия ищет боеприпасы и вооружение для скорейших поставок Украине по всему миру. При получении необходимого финансирования есть возможность поставки 500 тыс. снарядов калибра 155 мм и 300 тыс. снарядов калибра 122 мм из третьих стран в течение нескольких недель.

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