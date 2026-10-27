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Категория
Мир
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Когда Украина вступит в ЕС: что известно о дате окончания переговоров

Еврокомиссия пока не планирует указывать дату завершения переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС. Пакет расширения будет представлен 4 ноября.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Когда Украина вступит в ЕС: что известно о дате окончания переговоров

Евросоюз / © ТСН.ua

Европейская комиссия не планирует указывать конкретные сроки завершения переговоров о вступлении Украины и Молдовы в Евросоюз в дорожных картах, которые готовят в рамках пакета расширения ЕС на 2026 год.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на собственные источники в Евросоюзе.

По информации издания, в документах не будут предусмотрены даты, к которым Украина и Молдова должны завершить переговорный процесс по членству в ЕС.

«На сегодня для Украины и Молдовы не планируется устанавливать никаких дат возможного завершения переговоров о вступлении в ЕС», — рассказал собеседник издания.

В то же время другой источник предостерег, что окончательные решения могут измениться. За неделю до презентации пакета расширения подходы к подготовке дорожных карт все еще могут пересмотреть, поэтому нынешний вариант не является окончательным.

Когда Еврокомиссия представит пакет расширения

Европейская комиссия планирует обнародовать пакет расширения ЕС в среду, 4 ноября.

Информация источников «Европейской правды» не подтверждает сообщение, которое распространяли СМИ накануне, о том, что дорожная карта вступления Украины в Евросоюз предусматривает завершение переговоров в конце 2029 года.

Ранее стало известно, что ЕС согласовал два переговорных кластера для Украины. Все страны Европейского Союза согласовали открытие второго и третьего кластеров переговоров для Украины и Молдовы.

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