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Когда Украина вступит в ЕС: что известно о дате окончания переговоров
Еврокомиссия пока не планирует указывать дату завершения переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС. Пакет расширения будет представлен 4 ноября.
Европейская комиссия не планирует указывать конкретные сроки завершения переговоров о вступлении Украины и Молдовы в Евросоюз в дорожных картах, которые готовят в рамках пакета расширения ЕС на 2026 год.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на собственные источники в Евросоюзе.
По информации издания, в документах не будут предусмотрены даты, к которым Украина и Молдова должны завершить переговорный процесс по членству в ЕС.
«На сегодня для Украины и Молдовы не планируется устанавливать никаких дат возможного завершения переговоров о вступлении в ЕС», — рассказал собеседник издания.
В то же время другой источник предостерег, что окончательные решения могут измениться. За неделю до презентации пакета расширения подходы к подготовке дорожных карт все еще могут пересмотреть, поэтому нынешний вариант не является окончательным.
Когда Еврокомиссия представит пакет расширения
Европейская комиссия планирует обнародовать пакет расширения ЕС в среду, 4 ноября.
Информация источников «Европейской правды» не подтверждает сообщение, которое распространяли СМИ накануне, о том, что дорожная карта вступления Украины в Евросоюз предусматривает завершение переговоров в конце 2029 года.
Ранее стало известно, что ЕС согласовал два переговорных кластера для Украины. Все страны Европейского Союза согласовали открытие второго и третьего кластеров переговоров для Украины и Молдовы.