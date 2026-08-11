- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 5339
- Время на прочтение
- 2 мин
Когда умрет Путин: Ванга назвала точный год — диктатору РФ осталось недолго
Два жутких предсказания болгарской провидицы Ванги, что 2026 год будет полон экологических катастроф и расцвета искусственного интеллекта — уже сбылись.
Известная болгарская провидица Ванга прогнозировала, что российский диктатор Владимир Путин якобы умрет в 2026 году.
Об этом сообщает Unilad.
Смерть Путина и кризис в РФ
Одно из предсказаний ясновидящей на 2026 год — это смерть российского диктатора Владимира Путина. Ванга предсказывала, что Россия скоро может увидеть появление нового лидера.
Из-за войны в Украине возникает вопрос о будущем страны в случае падения давнего режима Владимира Путина, занимавшего пост президента в общей сложности более 18 лет в двух отдельных блоках — с 2000 до 2008 года и с 2012 года до сих пор.
Третья мировая война
Также она предсказала начало Третьей мировой войны. Согласно толкованиям, провидица видела захват Тайваня Китаем и напряженность в отношениях между президентами США и России.
Инопланетяне прилетят на Землю
Ванга также предсказала, что люди готовятся к контакту с инопланетянами. Она предполагала, что это может произойти в ноябре 2026 года.
Она якобы представила себе массивный космический корабль, проникающий в атмосферу Земли, поэтому следите за небом, когда наступит зима.
Экологические катастрофы
Также болгарская ясновидящая предупреждала о серьезных стихийных бедствиях в 2026 году. В июне в Венесуэле произошло два разрушительных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 балла, в результате которых погибли тысячи человек и произошли масштабные разрушения.
Европа также боролась с аномальной жарой, охватившей Испанию, Португалию, Грецию и Италию. Наблюдались рекордные температуры, повлекшие за собой разрушительные лесные пожары.
Кроме того, в этом году проливные дожди повлекли за собой катастрофические внезапные наводнения в некоторых частях Азии, а США продолжают бороться с сильными штормами.
Захват ИИ
Ванга предсказала, что 2026-й может стать годом, когда искусственный интеллект начнет доминировать, в частности в ключевых секторах. Эксперты заявляют, что стремительный рост искусственного интеллекта вызвал обеспокоенность относительно будущего рабочей силы.
Напомним, британский экстрасенс Крейг Гамильтон-Паркер, предсказавший победу Трампа, сделал новое тревожное пророчество в отношении президента США.