Владимир Путин / © Associated Press

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Известная болгарская провидица Ванга прогнозировала, что российский диктатор Владимир Путин якобы умрет в 2026 году.

Об этом сообщает Unilad.

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Смерть Путина и кризис в РФ

Одно из предсказаний ясновидящей на 2026 год — это смерть российского диктатора Владимира Путина. Ванга предсказывала, что Россия скоро может увидеть появление нового лидера.

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Из-за войны в Украине возникает вопрос о будущем страны в случае падения давнего режима Владимира Путина, занимавшего пост президента в общей сложности более 18 лет в двух отдельных блоках — с 2000 до 2008 года и с 2012 года до сих пор.

Третья мировая война

Также она предсказала начало Третьей мировой войны. Согласно толкованиям, провидица видела захват Тайваня Китаем и напряженность в отношениях между президентами США и России.

Инопланетяне прилетят на Землю

Ванга также предсказала, что люди готовятся к контакту с инопланетянами. Она предполагала, что это может произойти в ноябре 2026 года.

Она якобы представила себе массивный космический корабль, проникающий в атмосферу Земли, поэтому следите за небом, когда наступит зима.

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Экологические катастрофы

Также болгарская ясновидящая предупреждала о серьезных стихийных бедствиях в 2026 году. В июне в Венесуэле произошло два разрушительных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 балла, в результате которых погибли тысячи человек и произошли масштабные разрушения.

Европа также боролась с аномальной жарой, охватившей Испанию, Португалию, Грецию и Италию. Наблюдались рекордные температуры, повлекшие за собой разрушительные лесные пожары.

Кроме того, в этом году проливные дожди повлекли за собой катастрофические внезапные наводнения в некоторых частях Азии, а США продолжают бороться с сильными штормами.

Захват ИИ

Ванга предсказала, что 2026-й может стать годом, когда искусственный интеллект начнет доминировать, в частности в ключевых секторах. Эксперты заявляют, что стремительный рост искусственного интеллекта вызвал обеспокоенность относительно будущего рабочей силы.

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Напомним, британский экстрасенс Крейг Гамильтон-Паркер, предсказавший победу Трампа, сделал новое тревожное пророчество в отношении президента США.

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