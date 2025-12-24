- Дата публикации
Когда в России ждут окончания войны: неожиданные результаты опроса
Государственный социологический центр РФ, который контролируется Кремлем, объявил, что 55% россиян надеются на завершение так называемой «специальной военной операции» в Украине в следующем году.
Большинство россиян ожидают, что война в Украине закончится в 2026 году.
Об этом сообщил в среду, 24 декабря, Всероссийский центр изучения общественного мнения, передает Reuters.
Обнародование таких результатов опроса, проведенного государственным учреждением, может свидетельствовать о том, что Кремль проверяет реакцию общественности на возможное мирное урегулирование войны в Украине на фоне активных дипломатических усилий в этом направлении.
Заместитель главы государственного социологического центра Михаил Мамонов заявил, что 70% из 1600 респондентов считают, что 2026 год будет более «успешным», чем этот, при этом 55% связывают эту надежду с завершением так называемой «специальной военной операции» в Украине.
В своих предыдущих опросах в конце года ВЦИОМ отмечал консолидацию российского общества вокруг президента Владимира Путина и его военных целей в Украине, но не привел данных о доле населения, которая ожидает окончания войны.
Агентство Reuters отметило, что, по данным независимого российского социологического агентства «Левада», которое получило в РФ статус «иноагента», около двух третей россиян поддерживают мирные переговоры, что является самым высоким показателем с начала войны.
Напомним, посол США в НАТО Мэтью Уитакер считает, чтоурегулирование войны в Украине возможно в ближайшие 90 дней.
Ранее сообщалось, что на мирных переговорах по Украине стороны обсуждают четыре документа. В частности, США пытаются понять, на что максимально готов пойти Кремль для завершения войны.