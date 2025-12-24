Когда в России ждут окончания войны: неожиданные результаты опроса

Война России против Украины / © ТСН.ua

Большинство россиян ожидают, что война в Украине закончится в 2026 году.

Об этом сообщил в среду, 24 декабря, Всероссийский центр изучения общественного мнения, передает Reuters.

Обнародование таких результатов опроса, проведенного государственным учреждением, может свидетельствовать о том, что Кремль проверяет реакцию общественности на возможное мирное урегулирование войны в Украине на фоне активных дипломатических усилий в этом направлении.

Заместитель главы государственного социологического центра Михаил Мамонов заявил, что 70% из 1600 респондентов считают, что 2026 год будет более «успешным», чем этот, при этом 55% связывают эту надежду с завершением так называемой «специальной военной операции» в Украине.

В своих предыдущих опросах в конце года ВЦИОМ отмечал консолидацию российского общества вокруг президента Владимира Путина и его военных целей в Украине, но не привел данных о доле населения, которая ожидает окончания войны.

Агентство Reuters отметило, что, по данным независимого российского социологического агентства «Левада», которое получило в РФ статус «иноагента», около двух третей россиян поддерживают мирные переговоры, что является самым высоким показателем с начала войны.

Напомним, посол США в НАТО Мэтью Уитакер считает, чтоурегулирование войны в Украине возможно в ближайшие 90 дней.

Ранее сообщалось, что на мирных переговорах по Украине стороны обсуждают четыре документа. В частности, США пытаются понять, на что максимально готов пойти Кремль для завершения войны.