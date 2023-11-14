Когда в США рассмотрят помощь Украине и какие страны войдут в "единый пакет мер нацбезопасности" — подробности

Кроме Украины и Израиля, помощь будут рассматривать для Тайваня, а также направят на усиление границы США.

Единственный пакет мер национальной безопасности, содержащий помощь Израилю, Украине, Тайваню и усиление границы США, в Палате представителей будет рассмотрен после Дня Благодарения, который в 2023-м отмечают 23 ноября.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление лидера сенатского большинства демократа Чака Шумера.

Шумер выразил надежду, что все четыре запроса президента (Байдена – ред.) одобрят.

"Украина, Израиль, гуманитарная помощь и Индо-Тихоокеанский регион", – уточнил Шумер.

По его словам, в Палате есть демократы и республиканцы, которые работают вместе над разработкой пакета мер по безопасности границ, который будет иметь поддержку обеих партий.

"Но мы должны это сделать, и как только мы вернемся после Дня Благодарения, это будет очень важным приоритетом. Все четыре (запросы – ред.) должны получить двухпартийную поддержку в Палате представителей. Итого", – сказал Шумер.

Относительно усилий Республиканской партии в Палате представителей, желающей распределить пакет на мелкие отдельные законопроекты, Шумер сказал, что нужна двухпартийная поддержка всех четырех запросов, и он будет упорно работать над этим.

На днях издание The Washington Post выпустило материал, в котором говорится, что заинтересованность Конгресса США в финансировании борьбы Украины с РФ упала ниже, чем когда-либо.

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