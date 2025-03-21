Когда в Украине появятся самолеты радиолокационной разведки: в Минобороны Швеции дали ответ

Передача Украине шведских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) ASC 890, о которой сообщалось в мае прошлого года, не отстает от графика. Сроки снабжения связаны с подготовкой некоторых модификаций F-16.

Об этом сообщило Минобороны Швеции в комментарии Delfi.

"Сроки поставки ASC 890 связаны с тем, когда будут готовы определенные модификации истребителей F-16. Задержки в передаче самолетов ДРЛВ Украине нет", – говорится в комментарии.

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Минобороны Швеции отметило, что в этом плане работают в соответствии с первоначальным графиком. "Но из соображений безопасности не будем сообщать, когда и где происходили или будут совершаться те или иные действия", – добавило министерство.

Отметим, что ASC 890 – шведский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления, созданный установкой радиолокационной станции Erieye на турбовинтовой транспортный самолет Saab 340. Одна из его главных задач – выявлять воздушные цели, такие как самолеты, ракеты и БпЛА.

Ранее TSN.ua сообщал о том, что Швеция уже сделала все от нее зависящее, чтобы осуществить передачу Украине самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛВ) ASC 890. Финальным шагом должен быть "зеленый свет" от США, ведь шведский самолет-разведчик использует оборудование американского производства.