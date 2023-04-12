Когда верхушка России будет бояться Гааги больше, чем Путина – мнение российского политолога

По мнению российского политолога, объективных показателей того, что в России произойдет революция, не существует.
Российская верхушка все еще боится диктатора Владимира Путина, поэтому ожидать от них активных действий по прекращению войны против Украины не стоит. Однако они уже поняли, что Путин – ключевой фактор дестабилизации, и рано или поздно они окажутся в Гааге.
Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал российский политолог, политтехнолог Аббас Галлямов.
"Раскол в элитах это обязательная предпосылка успешной революции. Иногда все начинается с действий элиты, иногда с действий народа. Но потом элиты присоединяются. В России недовольство элиты назревает, очевидно. Путин для них всех превратился из фактора стабильности в ключевой фактор дестабилизации. Но между кухонными разговорами и действиями разница есть, поэтому пока элиты все-таки Путина боятся, однако в какой-то момент этот страх пройдет и когда Путин, очевидно, пойдет ко дну, очень сильно этому будет способствовать поражение на поле боя, тогда элиты могут начать действовать. Все депутаты понимают, что они кандидаты в Гаагу, притом надолго. Они поймут, что единственный шанс предотвратить Гаагу, это начать процедуру импичмента против Путина. Страшно, но надо", — пояснил эксперт.
Политолог также объяснил, почему не следует надеяться на революцию и переворот в России и почему россияне не готовы восстать против власти РФ.
"Протест – это все-таки прежде всего эмоции. Это не то, что ты делаешь, когда контролируешь себя, когда ты логичен и последователен. В репрессивном обществе организовать протест невозможно, оперируя исключительно к разуму. Люди во многом рискуют – мало того, что побьет полиция, так еще и могут посадить, а с работы уволят точно. Если я долго буду думать, то точно не пойду это делать. Я пойду протестовать, когда во мне поднимется такая волна ненависти, что она поглотит все расчеты. Объективных показателей и критериев случившегося протеста не бывает. Поэтому революция всегда приходит врасплох. То есть все знают, что скоро она будет, но никто не может предсказать, когда она произойдет. В сентябре, когда первая волна мобилизации была объявлена, соотношение людей, отвечавших на вопрос "Левада-центра", за продолжение войны или за немедленный переход к мирным переговорам было примерно 1:1", — отметил политолог.
По словам Галлямова, уже в октябре прошлого года, после массовой мобилизации, в соотношение изменилось – количество сторонников мирных переговоров взлетело с 44-45% до примерно 57-58%, а число людей, за войну до победного конца упало до 33-34. %. То есть соотношение стало 2:1. Потому что россияне готовы в каком-то виде одобрить войну, пока она для них абстракция – они видят ее по телевизору. Но когда эта история перестает быть абстракцией и становится чем-то личным, приходится вставать с дивана и самому проливать кровь, здесь уже россияне говорят, что эта война им не нужна.
"Кремль это понимает и сначала очень долго пытался избежать второй волны массовой мобилизации и очень сильно пытался набрать пушечное мясо за счет контрактников. Вопрос был поручен Медведеву, он проводил совещания на этот счет, рекламу. Но, судя по всему, они так и не смогли набрать этих контрактников и приходится применять инструмент массовой мобилизации, хотя они все равно пытаются это отрицать и оставить это событие без политического звучания. Даже в день, когда закон об электронных повестках принимается, Песков отрицает массовую мобилизацию, "это просто чистка законодательных завалов". Закон принимается в трех чтениях за один день, это редкость и такого почти не бывало. Они оттягивали до последнего в надежде обойтись без этого. Срочно нужно свежее мясо. Однако они пытаются деполитизировать это событие — если они будут проводить мобилизацию, но вслух это слово не будут называть, то какое-то количество граждан не пробудится", — резюмировал российский политолог.
Напомним, в России мужчинам будут присылать электронные повестки и запретят выезд за границу. Госдума РФ 11 апреля приняла закон, согласно которому теперь российским мужчинам могут присылать электронные повестки, которые приравняли к бумажным. Также в РФ повестки будут получать с помощью писем, которые будут отправлять по почте.
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