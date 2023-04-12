Когда верхушка России будет бояться Гааги больше, чем Путина – мнение российского политолога

Российская верхушка все еще боится диктатора Владимира Путина, поэтому ожидать от них активных действий по прекращению войны против Украины не стоит. Однако они уже поняли, что Путин – ключевой фактор дестабилизации, и рано или поздно они окажутся в Гааге.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал российский политолог, политтехнолог Аббас Галлямов.

"Раскол в элитах это обязательная предпосылка успешной революции. Иногда все начинается с действий элиты, иногда с действий народа. Но потом элиты присоединяются. В России недовольство элиты назревает, очевидно. Путин для них всех превратился из фактора стабильности в ключевой фактор дестабилизации. Но между кухонными разговорами и действиями разница есть, поэтому пока элиты все-таки Путина боятся, однако в какой-то момент этот страх пройдет и когда Путин, очевидно, пойдет ко дну, очень сильно этому будет способствовать поражение на поле боя, тогда элиты могут начать действовать. Все депутаты понимают, что они кандидаты в Гаагу, притом надолго. Они поймут, что единственный шанс предотвратить Гаагу, это начать процедуру импичмента против Путина. Страшно, но надо", — пояснил эксперт.

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Политолог также объяснил, почему не следует надеяться на революцию и переворот в России и почему россияне не готовы восстать против власти РФ.

"Протест – это все-таки прежде всего эмоции. Это не то, что ты делаешь, когда контролируешь себя, когда ты логичен и последователен. В репрессивном обществе организовать протест невозможно, оперируя исключительно к разуму. Люди во многом рискуют – мало того, что побьет полиция, так еще и могут посадить, а с работы уволят точно. Если я долго буду думать, то точно не пойду это делать. Я пойду протестовать, когда во мне поднимется такая волна ненависти, что она поглотит все расчеты. Объективных показателей и критериев случившегося протеста не бывает. Поэтому революция всегда приходит врасплох. То есть все знают, что скоро она будет, но никто не может предсказать, когда она произойдет. В сентябре, когда первая волна мобилизации была объявлена, соотношение людей, отвечавших на вопрос "Левада-центра", за продолжение войны или за немедленный переход к мирным переговорам было примерно 1:1", — отметил политолог.

По словам Галлямова, уже в октябре прошлого года, после массовой мобилизации, в соотношение изменилось – количество сторонников мирных переговоров взлетело с 44-45% до примерно 57-58%, а число людей, за войну до победного конца упало до 33-34. %. То есть соотношение стало 2:1. Потому что россияне готовы в каком-то виде одобрить войну, пока она для них абстракция – они видят ее по телевизору. Но когда эта история перестает быть абстракцией и становится чем-то личным, приходится вставать с дивана и самому проливать кровь, здесь уже россияне говорят, что эта война им не нужна.

"Кремль это понимает и сначала очень долго пытался избежать второй волны массовой мобилизации и очень сильно пытался набрать пушечное мясо за счет контрактников. Вопрос был поручен Медведеву, он проводил совещания на этот счет, рекламу. Но, судя по всему, они так и не смогли набрать этих контрактников и приходится применять инструмент массовой мобилизации, хотя они все равно пытаются это отрицать и оставить это событие без политического звучания. Даже в день, когда закон об электронных повестках принимается, Песков отрицает массовую мобилизацию, "это просто чистка законодательных завалов". Закон принимается в трех чтениях за один день, это редкость и такого почти не бывало. Они оттягивали до последнего в надежде обойтись без этого. Срочно нужно свежее мясо. Однако они пытаются деполитизировать это событие — если они будут проводить мобилизацию, но вслух это слово не будут называть, то какое-то количество граждан не пробудится", — резюмировал российский политолог.

Напомним, в России мужчинам будут присылать электронные повестки и запретят выезд за границу. Госдума РФ 11 апреля приняла закон, согласно которому теперь российским мужчинам могут присылать электронные повестки, которые приравняли к бумажным. Также в РФ повестки будут получать с помощью писем, которые будут отправлять по почте.

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