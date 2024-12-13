Когда закончится война России против Украины: The New York Times дало прогноз

Издание NYT назвало факторы, которые приведут к завершению войны в Украине.

Кто бы ни победил на президентских выборах, война в Украине, вероятно, закончится в следующем году. И в Украине, и в России заканчиваются войска, и они пытаются призвать больше молодых людей на передовую. Эта реальность всегда означала, что 2025 год будет годом переговоров.

Такой прогноз сделал обозреватель американской газеты The New York Times Джулиан Барнс.

По мнению Барнса, победа Дональда Трампа может ускорить начало мирных переговоров, поскольку в ходе кампании он обещал завершить войну еще до инаугурации.

NYT выделяет четыре ключевых вопроса, которые будут определять развитие конфликта:

способность Украины продолжать боевые действия без поддержки США;

возможность возвращения оккупированных территорий через дипломатию;

характер гарантий безопасности для Украины (учитывая, что членство в НАТО пока невозможно);

способность оградить Киев от потенциального будущего наступления России.

Относительно продолжения борьбы Украины издание отмечает, что без существенной дополнительной помощи боевые действия скоро прекратятся. Европа вряд ли сможет заменить поддержку США из-за ограниченных экономических возможностей.

Относительно оккупированных территорий президент Владимир Зеленский недавно признал, что возвращение земель возможно через дипломатию, а не "горячую" войну. Единственным козырем Украины в переговорах может стать частично оккупированная ею Курская область России.

Что касается гарантий безопасности, членство в НАТО пока невозможно из-за позиции Трампа и республиканцев в Сенате. Трамп может попытаться достичь компромисса с Путиным по экономической интеграции Украины с Европой вместо военных гарантий.

"Самым сложным вопросом остается защита Киева от возможного будущего наступления России. Предыдущие обещания России по поводу уважения к суверенитету Украины оказались напрасными, и найти надежные гарантии будет сложно", – отмечается в статье The New York Times.

Напомним, ранее ТСН.ua сообщал о вероятности перебрасывания российских солдат из Сирии на войну против Украины.

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