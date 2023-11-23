Когда закончится война: Украина рискует оказаться втянутой в мирные переговоры – литовский министр

По мнению литовского министра, отсутствие помощи от Запада могут поставить Украину в положение, в котором у нее нет другого выбора, как просить мира.

Украина рискует оказаться вовлеченной в мирные переговоры с Россией поневоле, поскольку союзники не обеспечивают ее достаточным количеством оружия и боеприпасов, необходимых для победы в войне.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, сообщает Bloomberg.

По его мнению, отсутствие у Киева ракетных систем и боеприпасов, а также многомесячный процесс принятия решений в Европейском Союзе рискуют поставить Украину в положение, в котором у нее нет другого выбора, как просить мира.

"Это не был бы выбор Украины", – сказал Ландсбергис в телеинтервью LRT. "Украина, которую мы знаем, и Украина, которой мы будем помогать, пока дышим, никогда не решила бы идти на переговоры с террористами. Но реальность может быть именно такой".

В Bloomberg отмечают, что когда широкая поддержка Украины демонстрирует признаки разрушения, поскольку контрнаступление Киева зашло в тупик, а война уже длится почти два года.

"Обязательства администрации США по поставкам оружия были подвергнуты сомнению сопротивлением республиканцев, а стремление ЕС послать миллион артиллерийских снарядов к марту, скорее всего, терпит крах", – отмечают в издании.

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"Это выглядит комично, когда мы видим, что Северная Корея помогает России больше, чем Европейский Союз Украине", – глава МИД Литвы.

В то же время он заверил, что верит в победу Украины и пообещал, что Литва будет делать все от нее возможное, чтобы помочь.

"В прошлом говорилось, что такие организации как Европейский союз и НАТО являются единомышленниками, но мы застряли как в вопросе оказания помощи Украине, так и в вопросе введения новых санкций против России", — добавил литовский министр.

Вероятность переговоров с РФ: что известно

Ранее в Словакии заявили, что наступила пора для "мирных" переговоров между Украиной и РФ.

В издании Washington Post опубликовали статью, что Украина может столкнуться с реальностью, что ей нужно вести переговоры с РФ.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти не намерены садиться за стол переговоров с Россией.

По мнению руководителя ГУР Кирилла Буданова, в переговорах с РФ нет смысла, поскольку Россия – это страна-убийца, которая хочет уничтожить Украину.

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