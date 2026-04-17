Когда закончится война в Украине и почему 2030 год будет критическим для Европы: генерал ВС Бельгии объяснил

Третья Мировая / © ТСН.ua

Реклама

Европа должна быть готова к прямому противостоянию с Россией даже после завершения войны в Украине.

Об этом сказал начальник штаба Вооруженных сил Бельгии генерал Фредерик Вансина в интервью изданию Le Soir.

По мнению генерала, следующие несколько лет будут решающими для формирования новой архитектуры безопасности на континенте. Он выразил надежду, что активная фаза боевых действий в Украине завершится в течение следующих четырех лет.

Реклама

«2030 год будет сложным периодом для Европы. К тому времени, мы надеемся, война в Украине закончится. Россия все еще будет там со своей армией численностью от 650 000 до 700 000 опытных военнослужащих», — отметил Вансина.

Начальник штаба отметил, что даже при условии окончания конфликта Европа должна достичь такого уровня обороноспособности, чтобы Владимир Путин осознал невозможность победы в войне против ЕС, независимо от позиции Соединенных Штатов.

Российская военная экономика и планы Путина

Несмотря на то, что ситуация на фронте, по оценке бельгийского генерала, зашла в тупик, Россия не собирается останавливаться. Военная машина Кремля работает на полную мощность, ежедневно выпуская новую технику, а риторика Москвы остается агрессивно-наступательной.

В частности, генерал упомянул о стремлении российского руководства вернуть границы НАТО к 1997 году, что фактически означает претензии на контроль над Центральной Европой. Кроме того, Путин официально задекларировал намерение увеличить численность российской армии до 1,5 миллиона человек.

Реклама

«Как только этот конфликт в Украине закончится, нам нужно будет быть достаточно сильными в Европе, чтобы сдерживать россиян. И все это на фоне наших нынешних отношений с Соединенными Штатами», — подчеркнул Вансина.

Украина покупает время для Запада

Начальник штаба Вооруженных сил Бельгии отдал должное стойкости украинского народа. Он прямо заявил, что поддержка Украины является не только моральной обязанностью, но и стратегической необходимостью выживания самой Европы.

«У нас есть еще несколько лет впереди. Благодаря мужеству и крови украинцев, которые покупают для нас это время. Вот почему мы так решительно поддерживаем их», — подчеркнул генерал.

По словам военного руководителя, сейчас главная задача европейских стран — использовать это выигранное время для наращивания собственных оборонных способностей, чтобы быть готовыми к вызовам 2030 года.

Реклама

Угроза Третьей мировой войны — последние новости

Напомним, почетный профессор Букингемского университета историк Энтони Глиз заявил, что Третья мировая война уже фактически продолжается несколько лет.

По его словам, ключевыми признаками этого являются войны «по выбору», игнорирование международного права и стремление лидеров продолжать конфликты вместо их завершения. В частности, он обратил внимание на действия США и Израиля по Ирану, а также провел параллели с войной России против Украины.

Глиз подчеркнул, что подобные процессы уже наблюдались перед Первой и Второй мировыми войнами, а нынешние конфликты могут перерасти в глобальное противостояние с участием нескольких государств.

К слову, в мире обсуждается возможный план России напасть на страны Балтии. Есть веские причины полагать, что такой план может быть реальным. Швеция предупредила, что РФ может когда угодно захватить остров одной из стран Балтии, чтобы проверить готовность НАТО.

Реклама

Также мы писали, что Кремль готовит основу для нападения на НАТО: принимает законы, оправдывающие вторжение, и проводит тайные операции в Европе. Эксперты предупреждают, что под угрозой не только страны Балтии, но и важные объекты в Германии и Британии.